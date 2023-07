Az idei versenyen az alapanyaggyártók, forgalmazók versenyére is sor került, valamint különdíjakat is kiosztottak, emellett a bemutatókon olyan különlegességeket is megismerhettek a látogatók, mint a "túrós csusza fagylalt szalonnával", vagy a "sajtos-tejfölös lángos fagylalt", valamint bemutatkozott a Gelato Europe Cup - Fagylalt Európa-bajnokságon bronzérmet nyert magyar csapat "mogyoró, tonkabab, feketeribizli" fagylaltja is