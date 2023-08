Mint a Beol.hu megírta, halálos késelés történt kedden este az egyik békéscsabai hotelben, az áldozat egy sokak által ismert edző, sportember. A tettes szerdán reggel feladta magát.

Szerdán este már jóval a meghirdetett 8 órás kezdés előtt nagyon sokan jöttek össze, a közeli könyvtártól hömpölygött a tömeg a Kórház utca felé, ahol folyamatosan legalább 150-200 méteres sor alakult ki, de rengetegen érkeztek más irányokból is.

Az emlékezők szinte kivétel nélkül fekete ruhát öltöttek a gyertyagyújtásra, és méltósággal, néma csendben emlékeztek a kiváló sportemberre, biztonsági szakemberre, barátra, ismerősre, édesapára.

Sok fiatalt is láttunk a tömegben, tízen- és huszonévesek egyaránt fejet hajtottak.

Békési kötődése révén rengetegen autóztak át Békésről is, hogy kifejezzék együttérzésüket. A legtöbben mécsesekkel érkeztek, de voltak, akik egy-egy szál virágot is hoztak magukkal. Közéleti és sportemberek egyaránt részt vettek a megemlékezésen. Jelen volt Szabó Sándor felesége is.

Az emberek még negyed tízkor is sorban álltak, hogy meggyújthassák az emlékezés gyertyáit.



A Magyar Ökölvívó Szövetség is külön posztban emlékezett Szabó Sándorra.

Megrendülten tudatjuk, hogy 53 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Szabó Sándor. Szabó Sándor Békésen ismerkedett meg az ökölvívással, edzője Csuta Imre volt. Felnőtt versenyzőként magyar-bajnoki ezüstérmet szerzett, később edzőként dolgozott, többek közt Szántó Imre mellett a felnőtt válogatottnál is szerepet vállalt. Az ökölvívás mellett más küzdősportokban is kiemelkedő sikereket ért el versenyzőivel

– írták.