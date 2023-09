A minisztérium kitért arra is, hogy az Innovációs hét keretében a hivatalos üléseken túl bemutatják a magyar innovációs ökoszisztémát a NATO-tagállamok számára. Emellett a szervezet felsővezetőivel a szélesebb közönség is találkozhat, ugyanis a Brain Bar jövőfesztiválon "COLLECTIVE (IN)SECURITY - Can NATO survive in a world falling apart?" témában részleteket is megosztanak a DIANA stratégiájáról és az innovációs kihívások eredményeiről - fűzték hozzá.