Ukrán válság 1 órája

Menczer Tamás a baloldalhoz: sosem késő a békepárti álláspontra váltani (videó)

Tompos Márton momentumos országgyűlési képviselő és a baloldal is összevissza beszél, és ahhoz képest, amit korábban mondtak, a háború folytatódik, ráadásul most már mindenki azt mondja, az is, aki korábban nem ezt mondta, hogy egy elhúzódó háborúra kell számítani - mutatott rá hétfői parlamenti felszólalásában Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára. A politikus szerint a háborúpárti álláspontról soha nem késő a békepártira váltani.

MW MW

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára interpellációra válaszol az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján, 2023. szeptember 25-én Forrás: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Menczer Tamás a Facebook-oldalára feltöltött videójában felidézte egy vitáját, amelyet Tompos Márton momentumos képviselővel folytattak még ez év januárjában. A baloldali politikus akkor azt mondta, hogy a háború hamarosan véget fog érni, mert az oroszoknak nincs elég erőforrásuk ahhoz, hogy kitartsanak. Az én állításom, hogy ennek a háborúnak akkor lesz vége, amikor Ukrajna győzni fog, és ezt megint, ahogy az elmúlt egy órában végig, nem a saját kútfőmből találom ki (...), hanem olvasom az elemzéseket. (...) Nem én találom ki ezeket, mert tudom, hogy nem értek hozzá annyira. Nekem van annyi önkritikám, hogy inkább elolvasom azokat, akik értenek hozzá, minthogy inkább megfogalmazzak mindenféle random állításokat. És minden egyes szakértő azt mondja, hogy Oroszországnak jelen pillanatban már egyetlen egy nagyobb támadásra van csak anyaga, legyen az vas, legyen az ember, legyen az bármi – fogalmazott éve elején az ellenzéki politikus. Menczer Tamás az Országgyűlésben ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy Tompos jóslata óta eltelt kilenc hónap, de a háború folytatódik, ráadásul most már mindenki azt mondja, az is, aki korábban nem ezt mondta, hogy egy elhúzódó háborúra kell számítani. Az államtitkár két következtetést vont le, egyrészt azt, hogy a baloldali politikusok jelezzék a külföldi kollégáiknak, hogy a friss anyagokat adják át,

másrészt azt, hogy a háborúpárti álláspontról soha nem késő a békepártira váltani.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!