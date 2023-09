Előretörésről számolt be a donyecki frontszakaszon az orosz védelmi tárca

Az orosz hadsereg Donyeck felé, Veszele település közelében javította taktikai pozícióját – közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

A tárca szerint ezen a frontszakaszon az ukrán fegyveres erők négy támadását verték vissza a nap folyamán, Veszele, Krasznohorivka, Marjinka és Himik közelében, amelyek során az ukrán fél 305 katonát veszített. Az orosz hadijelentés a frontvonal mentén elszenvedett ukrán összveszteséget 540 főben adta meg.

A megsemmisített ukrán katonai célpontok között nevezett meg egy vezetési és megfigyelőpontot, egy kommunikációs csomópontot, egy lőszerraktárt, egy Mi-8-as helikoptert – ezzel a háború óta megsemmisült ukrán helikopterek száma elérte a 250-et a moszkvai nyilvántartás szerint –, hét páncélozott harcjárművet, három radarelhárító HARM és nyolc sorozatvetőből kilőtt HIMARS-rakétát, valamint 15 drónt.

Vlagyimir Rogov, az Együtt vagyunk Oroszországgal nevű mozgalom vezetője a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, hogy az ukrán fegyveres erők az esős és hideg időjárás beköszöntével stratégiát fognak váltani, és a zaporizzsjai atomerőmű elfoglalására, valamint a Dnyeperen való átkelésre fognak összpontosítani.

Az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és az Ukrajnával határos orosz régiók több településéről jelentettek ukrán tüzérségi és dróntámadást a helyi hatóságok. A Zaporizzsja megyei Tokmakban egy civil életét vesztette, további 11 – köztük 3 gyerek – pedig megsebesült ukrán rakétacsapás következtében. Kurszkban drón rongálta meg a közigazgatás épületét.

A hatóságok közölték, hogy törölték az esti tűzijátékot, amelyet a város alapításának 991. évfordulója alkalmából akartak megtartani.

A „Donyecki Népköztársaságban” éjjel 11 és hajnali 4 óra között kijárási tilalmat rendeltek el. Bevezették a postai küldemények és a távközlési rendszereken keresztül továbbított üzenetek katonai cenzúráját, valamint a telefonbeszélgetések „ellenőrzését”. Az intézkedéseket diverzánsok elleni küzdelemmel indokolták.

Herszoni kormányzói hivatal: egy nap alatt két orosz légicsapás érte Beriszlavot, áldozatok

Oroszország vasárnap két légicsapást is végrehajtott a dél-ukrajnai Herszon megyében lévő Beriszlav város és környéke ellen, aminek következtében két helyi lakos életét vesztette és többen megsebesültek - közölte a herszoni kormányzói hivatal a Telegramon.

A közlés szerint a második légicsapás során az orosz hadsereg családi házakat rombolt le, egy nő meghalt. Megsérült egy rendőr, valamint egy 48 éves férfi és egy 60 éves nő is, valamennyiüket kórházba szállították. Korábbi közleményében a kormányzói hivatal azt írta, hogy az első légitámadásban megrongálódott egy kórház és egy mentőállomás. A második légicsapás a Beriszlavhoz közeli Lvove falut érte, ahol egy 67 éves férfi vesztette életét.

Illja Jevlas, az ukrán keleti haderőcsoport szóvivője egy tévéműsorban elmondta: a Donyeck megyei Bahmutnál – miután az ukrán csapatok az orosz erők egyik utánpótlási vonalát már elvágták –, most azon vannak, hogy a többit is elvágják.

Jevlas szavai szerint az orosz hadsereg hosszú szünet után ismét próbára tette az ukrán védelmi képességet Bilohorivka településnél, azonban nem aratott sikert, az ukrán erők megsemmisítették a támadókat.

Denisz Pusilin, a donyecki szakadár „népköztársaság” vezetője közben rendeletben katonai cenzúrát és kijárási tilalmat vezetett be a régió orosz megszállás alatt lévő részében – jelentette az Ukrajinszka Pravda ukrán hírportál. Utasítása alapján be kell vezetni a távközlési rendszereken keresztül továbbított levelek és üzenetek katonai cenzúráját, valamint a telefonbeszélgetések ellenőrzését. Ezenfelül betiltott mindenféle gyülekezést és felvonulást, valamint nyilvános rendezvényt, továbbá a munkabeszüntetések minden formáját is a vállalatoknál.

Az ukrán katonai hírszerzésnél megerősítették szintén ennek az ukrán hírportálnak, hogy egy ukrán drón célzott támadással eltalálta az oroszországi Kurszk központjában az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) épületét.

A műveletet az ukrán katonai hírszerzés hajtotta végre. Egyelőre nincs információ a kár mértékéről, illetve az esetleges áldozatokról. Roman Sztarovojt, a kurszki terület kormányzója előzőleg azt közölte, hogy a támadás következtében jelentéktelen kár keletkezett egy hivatali épület tetőszerkezetében.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében arról számolt be, hogy az elmúlt nap alatt több mint húsz összecsapás történt az ukrán és az orosz erők között. A jelentés szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége csaknem négyszázzal, hozzávetőleg 275 850-ra emelkedett, az ukrán erők megsemmisítettek egyebek mellett hét orosz harckocsit, 23 tüzérségi rendszert és 21 drónt.

Kreml: az olimpizmus eszméje már most is szenved

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, Oroszország ismét az olimpiai közösség tagja lehet. Újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott: reméli, hogy végül győzni fog az ész, és az ország ismét visszakerül az olimpiai családba.

Végül maga az olimpizmus eszméje fog szenvedni, és már most is szenved

– tette hozzá Peszkov.

Júliusban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) úgy döntött, hogy Oroszország és Fehéroroszország nem kap meghívást a 2024-es párizsi nyári játékokra. A két ország sportolói azonban továbbra is független olimpikonként, semleges zászló alatt versenyezhetnek.

Egyre több orosz támadásról érkezik hír

Egy 25 éves férfit repeszek okozta sebekkel szállítottak kórházba egy orosz támadás után a Dnyipropetrovszki területen lévő Nikopol közelében – közölte Szerhij Liszak, a regionális katonai közigazgatás vezetője. A támadások megrongáltak egy áruházat és egy óvodát.

Négy magánház, valamint néhány autó és elektromos vezeték szenvedett károkat az orosz lövedékektől Cservonogrihorivszkában, és a tisztviselők még mindig vizsgálják a károkat Myrivska és Pokrovszka vidéki közösségekben.

Egy ember meghalt Herszonban a heves orosz támadásokban

Egy ember meghalt, további három pedig megsebesült a Herszon területet ért orosz támadásokban – közölte Olekszandr Prokudin regionális kormányzó a Telegramon, írja az Origo a The Guardian cikkére hivatkozve.

Az orosz erők 83 támadást indítottak az elmúlt nap folyamán – mondta Prokudin –, összesen 332 lövedéket lőttek ki – csak Herszon városára 28 lövedéket.

„Az orosz hadsereg a régió lakott területeinek lakónegyedeit vette célba” – mondta Prokudin, megjegyezve, hogy a Beriszlav kerületben lévő bankintézet is célpont volt.

Donyeckben kijárási tilalom van érvényben

A Donyecki terület oroszok által beiktatott vezetője kijárási tilalmat rendelt el, amely hétfőtől péntekig este 11 órától hajnali 4 óráig megtiltja a civilek jelenlétét az utcákon és a nyilvános helyeken, jelentette a Reuters.

Gyenyisz Pusilin vasárnap kiadott egy rendeletet, amely megtiltja a gyülekezést, a gyűléseket és a tüntetéseket, valamint más tömegrendezvényeket a Donyecki terület orosz ellenőrzés alatt álló részein – kivéve, ha a Donyecki Népköztársaság katonai fenyegetésekre reagáló műveleti parancsnoksága engedélyezi azokat.

Andrzej Duda: növelni kell az ukrán gabona tranzitját

Lengyelország jól tette, hogy nemzeti hatáskörben meghosszabbította az ukrán gabonafélék behozatali tilalmát – jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök vasárnap, a lengyel közszolgálati televízió első csatornájának (TVP1) adott nyilatkozatában. Ugyanakkor leszögezte: növelni kell az ukrán gabona tranzitját.

Az államfő rámutatott arra, hogy az ukrajnai háború során az ukrán gabonának csak egy kis része jutott el a valóban rászoruló afrikai és ázsiai országokba, miközben például a lengyel piacon teret hódított.

Úgy látta, nagy problémát okozott, hogy „egyszerre csak megváltoztatta véleményét” az Európai Bizottság (EB), ugyanis eredetileg az ukrán gabonát érintő uniós behozatali tilalommal támogatni akarta a közép- és kelet-európai országokat.

Ezzel az elnök arra utalt, hogy az EB a szeptember 15. utáni időszakra nem hosszabbította meg az Ukrajnával határos országokat védő, május elején kivetett embargót.

Lengyelország nehezen nyugszik bele az EB döntésébe, mert az ténylegesen árt ezen országoknak – jelentette ki Duda, mindazonáltal megerősítette, hogy folytatódik az ukrán gabona tranzitja Lengyelország területén keresztül.

„Szilárd meggyőződésem szerint mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a tranzit minél nagyobb volumenű legyen” – hangsúlyozta Duda.

Robert Telus lengyel mezőgazdasági miniszter pénteken közölte: az Ukrajnával szomszédos öt európai uniós ország koalíciója támogatja Janusz Wojciechowski uniós agrárügyi biztos arra vonatkozó javaslatát, hogy az Európai Unió nyújtson pénzügyi támogatást az ukrán gabona tranzitjához. Jelezte: az ügyről jövő héten tárgyal Mikola Szolszkij ukrán agrárminiszterrel.

Ukrajna hétfőn panasszal fordult a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO), amiért az ukrán gabonabehozatalt eredetileg ellenző öt európai uniós tagország közül három – Magyarország, Lengyelország és Szlovákia – az EB múlt heti döntésének ellentmondva, saját hatáskörben fenntartotta az ukrán gabona importjára vonatkozó tilalmat.

Szlovákia csütörtökön előzetesen arról egyezett meg Ukrajnával, hogy kialakítanak egy licencrendszer alapján működő gabonakereskedelmi mechanizmust. Szolszkij pedig ígéretet tett arra, hogy Ukrajna visszavonja a gabonakivitele korlátozása miatt a WTO-nál Szlovákia ellen tett panaszát.

Közben Lengyelországban felháborodást váltott ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azon kijelentése, amelyet az ENSZ-közgyűlés 78. ülésszakán tett kedden az ukrán gabonabehozatalt tiltó országokról. Emiatt bekérették Ukrajna varsói nagykövetét a külügyminisztériumba.

Duda viszont pénteken a lengyelországi Poznanban az ukrajnai háború utáni újjáépítésről szóló konferencián „mellékes epizódnak” minősítette a gabona körüli vitát, mert szerinte az nem lesz jelentős hatással a lengyel–ukrán kapcsolatokra.

Az ukránok szerint ezek az orosz veszteségek

Az ukrán fegyveres erők vezérkara szeptember 24-én közölte, hogy Oroszország 275 850 katonát veszített Ukrajnában a teljes körű invázió tavaly február 24-i kezdete óta.

Brutálisan támadnak az oroszok

Az ukrán fegyveres erők vezérkarának becslése szerint az orosz erők szombaton 390 főt veszítettek. Az orosz erők öt rakétát, 57 légicsapást és 38 többszörös rakétaindítású támadást indítottak az ukrán csapatok és polgári célpontok ellen országszerte – közölte vasárnap reggeli tájékoztatóján az ukrán vezérkar, írja az Origo a The Guardian cikkére hivatkozva.

A Csernyihivi, Szumi, Harkovi, Luhanszki, Donyecki, Zaporizzsjai és Herszoni területek több mint 70 települése került tüzérségi tűz alá.

Eközben az ukrán légierő kilenc légicsapást indított az orosz erők ellen, és hét légicsapást a légvédelmi rakétarendszerek ellen. Az ukrán légicsapások csapatokat, fegyvereket és katonai felszereléseket, valamint egy légvédelmi rakétarendszert, nyolc tüzérségi rendszert és egy radarállomást találtak el.

Ukrán drón támadott Kurszk terület közigazgatási épületére

Ukrán drón csapódott be egy közigazgatási épületbe az oroszországi Kurszki területen – közölte Roman Sztarovoit regionális kormányzó a Telegramon.

Starovoit arról számolt be, hogy

az épület teteje enyhén megsérült, és nem tett említést áldozatokról.

Egy ember meghalt, egy másik megsebesült Donyeck megyében

Az orosz erők szeptember 23-án ismét lőtték Donyeck megyét, egy idős nő meghalt, egy férfi pedig megsebesült – jelentette a donyecki regionális ügyészség a Suspilne híradónak.

Az orosz hadsereg tüzérséggel vette célba a pokrovszki járásbeli Jelizavetivka falut, ahol egy 74 éves nő belehalt a mellkasát ért repesztalálatba. Egy 44 éves férfit Avdijivka városában talált el egy repesz, ő kórházba került.

Három parancsnokát is elvesztette az orosz ezred

oroszországi hadsereg rendkívüli lemorzsolódására és nagy fluktuációjára, még a viszonylag magas rangú beosztásokban is

oroszországi hadsereg rendkívüli lemorzsolódására és nagy fluktuációjára, még a viszonylag magas rangú beosztásokban is

– áll a hírszerzési frissítésében.

A tél miatt nem áll le az ukrán ellentámadás

A közelgő tél lelassíthatja a földi mozgásokat és kihívást jelenthet a logisztikában, de ez nem jelenti majd az ukrán ellentámadások végét – írta legutóbbi jelentésében az amerikai központú Háborúkutató Intézet ( Institute for the Study of War – ISW).

A Zaporizzsja és Donyeck megyékben harcoló ukrán erők vezetője, Olekszandr Tarnavszkij tábornok azt mondta szombaton, hogy a tél nem fogja nagyon megzavarni az ellentámadást, mivel az ukrán erők gyalogosan haladnak előre, nem pedig járművekre támaszkodnak.

„Az ukrán ellentámadás csúcspontja valószínűleg inkább az orosz és ukrán erőegyensúlyon, valamint az Ukrajnának nyújtott nyugati segélyeken múlik” – közölte az ISW.

Irreálisnak nevezte Lavrov az ENSZ-ben az ukrán béketervet

Irreálisnak nevezte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter New Yorkban szombaton az Ukrajna javasolta béketervet és a fekete-tengeri ukrán gabonaexport újraindításával kapcsolatos ENSZ-javaslatokat.

Az ENSZ Közgyűlésének 78. ülésszaka után tartott sajtótájékoztatóján Szergej Lavrov a Kijev által szorgalmazott tízpontos béketervről kijelentette, hogy „teljességgel megvalósíthatatlan”.

Ezt nem lehet megvalósítani. Nem realista, ezt mindenki látja, de ugyanakkor azt mondják, hogy ez a tárgyalások alapja

– emelte ki az orosz külügyminiszter.

Lavrov kijelentette,

a konfliktus a harctéren fog megoldódni, ha Kijev és nyugati szövetségesei ragaszkodnak ehhez az állásponthoz.

A diplomata hozzátette, hogy Oroszország azért mondta fel júliusban az ENSZ és Törökország közvetítésével tavaly nyáron létrejött fekete-tengeri gabonaexport-szerződést, mert az Oroszországnak tett ígéretek – közöttük egy orosz bankra kirótt szankciók visszavonása és Moszkva visszakapcsolása a SWIFT nemzetközi rendszerbe – nem teljesültek.

Hozzátette: az ukrajnai mezőgazdasági exportra kijelölt biztonsági folyosó újbóli létrehozásával kapcsolatos ENSZ-javaslatok nem reálisak.

Lavrov kijelentette, hogy a nyugatiak „közvetlenül harcolnak” Oroszország ellen Ukrajnában fegyverek szállításával, amit „hibrid háborúnak hívnak ugyan, de a valóságon mit sem változtat”.

Magyarország segít

Az ukrán–magyar határszakaszon 6201-en léptek be Magyarországra szombaton, a román–magyar határszakaszon belépők közül pedig 6530-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t.

Közleményük szerint a beléptetettek közül a rendőrség 59 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely harminc napig érvényes.

Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért – írták.

Az ukránok szerint áttörtek Verbove falunál

Ukrajna arról számolt be, hogy áttörte az orosz védelmi vonalakat az ország déli részén fekvő Zaporizzsja térségében, az ottani ellentámadást vezető tábornok szerint az előrenyomulás még mindig folyamatban van.

A bal szárnyon, Verbove falu közelében áttörést értünk el, és tovább haladunk

– mondta Olekszandr Tarnavszkij tábornok. A haladás „nem olyan gyors, mint várták, nem úgy, mint a második világháborúról szóló filmekben”, de fontos, hogy „ne veszítsük el ezt a kezdeményezést” – fogalmazott.