„Lengyelország visszatérése a demokráciához – az új kormány előtt álló kihívások”, „Hogyan ásták alá a lengyel választások integritását”, „A korrupció és autokratizáció szankcionálásának (geo)politikája Magyarországon”. Ilyen és ehhez hasonló című, súlyosan egyoldalú és elfogult írásokkal találkozik az ember, ha átlapozza az uniós közpénzekből működtetett authlib.eu internetes oldal blogszekcióját - ismerteti a Mandiner cikke.

Az említett honlap egy „Neo-Authoritarianisms in Europe and the Liberal Democratic Response (AUTHLIB)”, magyarul „Új tekintélyelvű rendszerek Európában és a liberális demokrata válasz” nevű projekt keretében működik. A nehezen kimondható, tudományoskodó munkacímű, valójában erősen ideologikus kutatásokat az Európai Unió Horizon programjából finanszírozzák.

A 2022-től 2025 szeptemberéig zajló projektet több, mint 2,5 millió euróval, napi árfolyamon 964 millió forinttal támogatja Brüsszel.

Az AUTHLIB-projekt középpontjában a Soros-egyetem áll. A CEU budapesti kampusza körülbelül 200 millió, míg a CEU GmbH további 93 millió forintot kap erre a projektre. A többi résztvevő szervezet/egyetem a következő összegekben részesül: Fondation Nationale Des Sciences Politiques (335.725 €), Univerzita Karlova (261.878 €), Scuola Normale Superiore (194.850 €), Universytet SWPS (429.252 €), The Transatlantic Foundation (240.655 €), Universitat Wien (290.716 €) és a University of Oxford, valamint a Charles University (utóbbi kettő nem kap az uniós forrásokból).

Az említett szervezetek közül érdemes kiemelni a Transatlantic Foundation-t, ami az amerikai German Marshall Fund európai és EU-ban bejegyzett ágát, melynek irodája Brüsszelben található. A German Marshall Fund az elmúlt évek során rengeteg pénzt, közel 1,4 millió dollárt, azaz közel félmilliárd forintot kapott az OSF-től.

A Mandiner szerint a brüsszeli finanszírozású projektet megbízható balliberális káderekre bízták. Az egyik kulcsszereplő a honlap alapján Enyedi Zsolt, aki 2016 és 2020 között a Soros-egyetem rektorhelyettese volt.

Mint írják, nem ez az egyedüli megdöbbentő elem az AUTHLIB-projektben. Ugyanis a 2024-es év terveivel kapcsolatban 2023 decemberi hírlevelükben egyebek mellett azt írták, hogy

egy olyan eszköztárat dolgoznak ki, amellyel a liberális politikai döntéshozók fel tudnak lépni az illiberális kihívások ellen.

Mindezt nehéz másként értelmezni, minthogy Brüsszel az uniós adófizetők pénzéből segíti a Soros-hálózatot a választási beavatkozásban.

A Madiner teljes cikke a részletekkel IDE kattintva olvasható.