Az említett honlap egy „Neo-Authoritarianisms in Europe and the Liberal Democratic Response (AUTHLIB)”, magyarul „Új tekintélyelvű rendszerek Európában és a liberális demokrata válasz” nevű projekt keretében működik. A nehezen kimondható, tudományoskodó munkacímű, valójában erősen ideologikus kutatásokat az Európai Unió Horizon programjából finanszírozzák.

A 2022-től 2025 szeptemberéig zajló projektet több, mint 2,5 millió euróval, napi árfolyamon 964 millió forinttal támogatja Brüsszel.

Az AUTHLIB-projekt középpontjában a Soros-egyetem áll. A CEU budapesti kampusza körülbelül 200 millió, míg a CEU GmbH további 93 millió forintot kap erre a projektre. A többi résztvevő szervezet/egyetem a következő összegekben részesül: Fondation Nationale Des Sciences Politiques (335.725 €), Univerzita Karlova (261.878 €), Scuola Normale Superiore (194.850 €), Universytet SWPS (429.252 €), The Transatlantic Foundation (240.655 €), Universitat Wien (290.716 €) és a University of Oxford, valamint a Charles University (utóbbi kettő nem kap az uniós forrásokból).

Az említett szervezetek közül érdemes kiemelni a Transatlantic Foundation-t, ami az amerikai German Marshall Fund európai és EU-ban bejegyzett ágát, melynek irodája Brüsszelben található. A German Marshall Fund az elmúlt évek során rengeteg pénzt, közel 1,4 millió dollárt, azaz közel félmilliárd forintot kapott az OSF-től.

A Mandiner szerint a brüsszeli finanszírozású projektet megbízható balliberális káderekre bízták. Az egyik kulcsszereplő a honlap alapján Enyedi Zsolt, aki 2016 és 2020 között a Soros-egyetem rektorhelyettese volt.