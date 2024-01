A közleményben kitért arra is, hogy idegen nyelv elsajátítására sokaknak a legideálisabb időszak az, amikor otthon vannak a kisgyermekükkel, ugyanakkor a kormány nemcsak az édesanyákra gondolt, hanem az édesapákra és nagyszülőkre is, ezért 2020. július 1-jétől a támogatásra jogosultak köre kibővült a csedben, gyedben, gyesben részesülő édesanyákkal, édesapákkal, valamint a nagyszülői gyedben részesülő nagyszülőkkel is, életkori megkötés nélkül.

A támogatást 2018. január 1-je óta már több mint 171 ezer nyelvvizsgázó igényelte, összesen több mint 5,8 milliárd forint értékben - tudatta Hornung Ágnes.