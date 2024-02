1995 decemberében Vásárhelyi János valamilyen oknál fogva a balliberális Élet és Irodalomban köszönte meg a szponzoroknak hogy „a bicskei Batthyány-kastély visszatérő vendégeként adott ajándékkoncertet a Stella Kamarakórus az öreg falak között a Mentsvár Alapítvány által működtetett iskola és gyerekotthon 160 szeretetre éhes ifjú lakójának.”

Fotó forrás: Arcanum

1995. augusztus 3-án a Magyar Nemzet számolt be arról, hogy

Schiffer János főpolgármester-helyettes szerdán a budapesti Városházán átadta az 1995/96. tanévtől érvényes intézményvezetői megbízásokat a fővárosi fenntartású nevelési-oktatási intézmények igazgatóinak.

A balliberális városvezetés kinevezettjei között ott volt Vásárhelyi János is.

Fotó: Arcanum/Magyar Nemzet

Még 2016-ban az RTL Klub „Házon kívül” című műsorában volt szó arról, hogy a Fővárosi Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézet volt vezetője szerint már az 1990-es évek elején felmerült, hogy Vásárhelyi szexuálisan közeledhetett a nevelésére bízott kiskorú fiúkhoz, vizsgálatot is indítottak az ügyben, de a megkérdezett gyermekek nem mertek beszélni az átélt traumákról.

Végül Vásárhelyi ellen csak a kormányváltás után, 2011-ben indult nyomozás, amely akkor még a vallomások visszavonásával végződött. Az igazgatót 2016-ban függesztették fel, és ahogy a Magyar Nemzet február 9-én megírta, a büntetőeljárás során kiderültek a férfi homoszexuális hajlamai is. Erről azonban, csakúgy, mint Vásárhelyi Demszkyék általi folyamatos kinevezéseiről, a balliberális média hallgat. Sőt, Gyurcsány Ferencék az ügyben tüntetést is szerveznek, miközben Gyurcsányék is részt vettek a Demszky mögötti koalícióban.