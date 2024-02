Cikkünk folyamatosan frissül a videó alatt!

– Sulyok Tamást, az Alkotmánybíróság elnökét javasoljuk államfőnek – közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a kormánypártok Balatonalmádiban tartott kihelyezett frakcióülésén. Mint mondta, február 26-án dönt az Országgyűlés a korábbi államfő lemondásának elfogadásáról. Kiemelte, hogy a jelölési folyamat attól is függ, hogy az ellenzéki pártok állítanak-e jelöltet, és annak fényében lehet majd a választás időpontja.

A frakcióvezető bejelentette azt is, hogy Deutsch Tamást javasolják a Fidesz-KDNP európai parlamenti listavezetőjének.

Kocsis Máté kitért arra is, hogy ma jogerősen elítélték Varju Lászlót, ezért felszólította a Demokratikus Koalíció politikusát, hogy a mai nappal haladéktalanul távozzon a magyar közéletből. Kocsis Máté Fekete-Győr Andrástól, a Momentum politikusától is ugyanezt kérte bírósági ügye következtében. Az antifák és a Szikra Mozgalom fellépése miatt Kocsis Máté azt kérte, hogy fejezzék be az erőszakot.

A frakcióvezető arról is beszélt, hogy régóta dolgoznak a gyermekvédelmi törvény második részén. Emlékeztetett, hogy a korábbi gyermekvédelmi törvényt nem támogatta a baloldal. Jelezte, hogy húsz törvény módosítására tesznek majd javaslatot, és miután nincs minden kérdésben döntés, ezért most csak a biztos részeket ismertette.

A frakcióvezető arról is beszélt, hogy régóta dolgoznak a gyermekvédelmi törvény második részén. Emlékeztetett, hogy a korábbi gyermekvédelmi törvényt nem támogatta a baloldal. Jelezte, hogy húsz törvény módosítására tesznek majd javaslatot, és miután nincs minden kérdésben döntés, ezért most csak a biztos részeket ismertette.

Kocsis Máté elárulta, hogy tovább szigorodnak a pedofilbűncselekményre vonatkozó büntetési tételek. Javasolják, hogy 18 éven aluliak sérelmére elkövetett bűncselekmények ne évüljenek el soha, továbbá ne legyen lehetőség a szabadlábra helyezésre a büntetési tétel lejárt előtt, az Alaptörvény pedig ki fogja zárni, hogy kegyelemben részesülhessenek. Azt is javasolják, hogy az ilyen elkövetők soha többé ne kaphassanak erkölcsi bizonyítványt.

– A KDNP is egyhangúlag támogatja Sulyok Tamást

– mondta Simicskó István. A KDNP frakcióvezetője a svédek NATO-csatlakozásáról azt mondta, hogy üdvözlik Ulf Kristersson svéd kormányfő látogatását. A korábbi katonai kapcsolatok jó alapot nyújtanak a további előrelépésre.