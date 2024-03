Guruló dollárok 3 órája

Az Action for Democracy egész Európában befolyásolná a politikai erőviszonyokat

A magyar és a lengyel választások manipulálása csak egy mozzanat volt, mert az alighanem Soros-pénzekkel kitömött szervezet egész Európában, sőt azon túlmenően is igyekezett irányítani a geopolitikai folyamatokat. A Szuverenitásvédelmi Hivatal is arra készül, hogy átvizsgálja az Action for Democracyról e témában megjelent teljes videóanyagot.

Korányi Dávid, az Action for Democracy alapítója Forrás: Képernyőfotó/YouTube

Az Action for Democracy Magyarország és más szuverén országok választásainak befolyásolásával kívánta elérni céljait, amihez az uniós és az amerikai vezetéssel kiépített kapcsolataik mellett a nemzetközi média is partnerük volt az aknamunkában, írta a szervezet működéséről a Mandiner. Az Action for Democracy (A4D) az Európai Unió egészére kiterjedően igyekezett befolyásolni a politikai erőviszonyokat, derül ki az X-en található MagaBabe nevű profilon a minap megosztott videóból, amelyen Kati Marton, az A4D kuratóriumi elnöke a lengyelországi aknamunkájukról beszélve árulja el, hogy valójában az európai nagypolitikát igyekeztek a nekik tetsző módon alakítani. Ezek szerint tehát az A4D kuratóriumi elnöke az említett „Dáviddal” együtt (aki minden bizonnyal Korányi Dávid, a szervezet ügyvezető igazgatója) Mark Brzezinskivel, az USA varsói nagykövetével beszélte meg, miként tudnák hatalomra segíteni Donald Tuskot és szövetségeseit, szemben a Marton által szélsőségesnek nevezett, valójában konzervatív PiS-kormányzattal. Miközben Marton a demokrácia megmentéséről beszél, akcióikkal és a külföldről, elsősorban Soros Györgytől, érkező pénzekkel több országban is a választások demokratikus voltát veszélyeztették.

Az egyik felvételen Korányi, aki korábban Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadója is volt, arról beszél, hogy a baloldali vezetésű Fővárosi Önkormányzattal együtt azért lobbiztak az Európai Bizottságnál, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó uniós forrásokat. Eric Koch pedig az A4D együttműködő partnere arról számol be a videók egyikén, hogy vezető nemzetközi médiumokon keresztül is terjesztették a magyar kormány lejáratására készített propagandaanyagokat. Korányi Dávid (Forrás: Wikipédia) Az aktivista szerint a 2022-es választást megelőzően például a CNN politikai igazgatójára, valamint az NBC News elnökére gyakorlatilag napi szinten igyekezett nyomást gyakorolni, hogy képernyőre kerüljenek a hazánkat kedvezőtlen színben feltüntető anyagok. Orbán Viktornak az amerikai republikánus párti körökben növekvő népszerűsége miatt a miniszterelnök hírnevének besározására külön lejárató cikket íratott az USA-ban legnépszerűbb hírportálnak számító Yahoo Newsra egy fehér házi tudósítóval. A MagaBabe-en megjelent videók segítenek annak leleplezésében, hogy az Action for Democracy és a mögötte álló források, élükön Soros Györggyel miként igyekeznek az érdekeiknek megfelelő mederbe terelni a geopolitikai folyamatokat, s hogy ehhez milyen kapcsolati háló és mekkora pénzügyi eszközök állnak rendelkezésükre. A Mandiner teljes cikke ITT olvasható el.

