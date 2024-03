Kétes dicsőség 43 perce

A dollárbaloldal az EU-pénzek felfüggesztéséért verseng

A közelmúltban még a Momentum egyik elnökségi tagja, Hajnal Miklós is büszkén hangoztatta, hogy az európai parlamenti képviselőik érdeme, hogy Brüsszel megvonja Magyarországtól az uniós pénzeket, illetve Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője is beismerte, hogy ő is hazánk érdekei ellen lobbizott külföldön. A baloldali képviselők uniós források elleni lobbija akár még sikerrel is járhat, ugyanis az Európai Parlament jogi bizottságának legújabb döntése szerint az EP elnökének keresetet kell benyújtania az Európai Unió Bíróságán, amiért pénzeket oldott fel Magyarország számára.

Az uniós források felfüggesztéséért verseng a baloldal Forrás: Magyar Nemzet Fotó: Kurucz Árpád

„A dollárbaloldal pártjai között igen nagy a versengés azért, hogy ki tudhatja magáénak a Magyarországnak járó uniós források felfüggesztésének kétes dicsőségét. Még tavaly áprilisban Gyurcsány Ferenc, illetve Molnár Csaba DK-s EP-képviselő is azzal dicsekedtek, hogy gátolják a pénzek kifizetését, utóbbi egyenesen hazafias kötelezettségének nevezte ezt. Most pedig az Action for Democracy jóvoltából a Karácsony Gergely-féle Budapestről derült ki, hogy lobbizott a pénzek ellen. Úgy tűnik, hogy a dollárbaloldal szereplői valóban ettől remélnek népszerűséget az ellenzéki keménymagon belül, ezért is igyekeznek egymást túllicitálni” – mondta Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője, akit a momentumos politikusok botrányos kijelentéseiről kérdezte a Magyar Nemzet.

A baloldal uniós kampánya A mostani támadás már az európai parlamenti választási kampány része. A támadássorozat egyébként már év elején kezdődött: az EP január 17-i plenáris ülésén hosszú órákon át gyalázták hazánkat és kritizálták a pénzek felszabadításáról szóló bizottsági döntést. Ekkor már fenyegetőztek a globalista EP-képviselők azzal, hogy pert indítanak a döntés ellen. A kampány most azonban magasabb fokozatba kapcsolt, aminél érdemes figyelembe venni, hogy április után az uniós intézmények már nem nagyon üzemelnek, mindenki az otthoni választási kampánnyal lesz elfoglalva – mondta Dornfeld László. Az elemző szerint minden azon múlik, hogy az Európai Bizottság megijed-e, és inkább felfüggeszti a pénzek kifizetését, vagy pedig az Európai Unió Bírósága kötelezi erre. Mint fogalmazott: előbbire igen kicsi az esély, hiszen ebben az esetben Magyarország indíthatna pert, amelyet könnyedén meg is nyerne, így ez csak rontaná az Európai Bizottság helyzetét. Dornfeld László nem gondolja, hogy a mostani döntés közvetlen reakció lenne a Trump–Orbán-találkozóra. Fontos rámutatni ugyanakkor az elemző szerint, hogy ezek a személyek szinte mind az amerikai demokratákhoz, illetve a Soros-hálózathoz vannak bekötve. A Magyar Nemzet teljes cikke ITT olvasható el.

