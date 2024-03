Szili Katalin: a székely szabadság napja a nemzeti emlékezetpolitikai kánon részévé vált

Március 10., a székely szabadság napja mára a nemzeti emlékezetpolitikai kánon részévé vált – írta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó vasárnap a Székely Nemzeti Tanács székely szabadság napja alkalmából tartott rendezvényére küldött levelében.

Az MTI-hez eljuttatott levélben Szili Katalin felidézte, hogy 170 éve e napon végezték ki a marosvásárhelyi Postaréten a székely vértanúkat.

Úgy fogalmazott, hogy

a székely szabadság napja a nemzetért való kiállás megnyilvánulásának jeles alkalma valamennyi magyar számára szerte a világban.

A ma élő székelyek számára ez a nap nemcsak a közös emlékezés napja, de az összetartozásé is, a tudatos, közös fellépésé a nemzeti önrendelkezés jegyében, még akkor is, ha vannak, akik Székelyföld létezését is kétségbe vonják – hívta fel a figyelmet a miniszterelnöki főtanácsadó.

A székelység számára ma a szabadságot az autonómia jelenti, az önigazgatás megvalósítása, mely iránti törekvés nem csupán egy adott pont térben és időben, hanem napi küzdelem a közösség minden egyes tagja számára az önazonosságának megőrzéséért. Eszköz, melynek dimenziója egyszerre az ország, önkormányzatok, a közösség, de egyben a család és az egyének szülőföldön megélt biztonsága is

– hangsúlyozta Szili Katalin.

Ezért – mint írta – e kihívásokkal teli, nem könnyű időkben sem szabad feladni a közösség számára ezen legfontosabb stratégiai célokat.

Megvalósításukhoz az ez évi választások jó lehetőséget jelentenek – tette hozzá kiemelve, hogy ezzel lehet Székelyföld érdekeinek képviseletét a legszélesebben megjeleníteni és legmélyebben megerősíteni, valamennyi szinten.

Köszönetet mondott Izsák Balázsnak, a Székely Nemzeti Tanács elnökének és a testület valamennyi tagjának a fáradhatatlan küzdelemért és kiállásért.

Isten óvja és segítse Önöket! Isten áldja Székelyföldet!

– zárta sorait Szili Katalin.

Autonómiát követeltek Székelyföldnek a marosvásárhelyi tüntetésen

Székelyföld területi autonómiáját követelő petíciót fogadott el vasárnap Marosvásárhelyen, az 1852-es Habsburg-ellenes székely szervezkedés vértanúinak obeliszkjénél a székely szabadság napja alkalmából összegyűlt több száz tüntető.

Az Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke által felolvasott, a román hatóságokhoz intézett dokumentum rámutat: a székelyek az európai gyakorlat mintájára, a szubszidiaritás elvét kötve, maguk akarják intézni az általuk többségben lakott régió ügyeit. Ugyanakkor leszögezik:

Székelyföld területi autonómiája nem sérti Románia területi egységét, szuverenitását, a régió más nemzetiségű polgárainak érdekeit, sem az ország alkotmányát.

A petíció szerint immár 30 éves adóssága Romániának az Európa Tanácshoz történő csatlakozáskor vállalt kötelezettségek teljesítése, az autonómiával kapcsolatos 1201/1993-as ajánlás, illetve a későbbi 1334/2003 határozat végrehajtása.

„Mi mindannyian elkötelezett hívei vagyunk a békének és a biztonságnak. Abban a szellemben, ahogy azt az Európa Tanács több határozata és ajánlása megfogalmazta. Így az 1334/2003-as számú határozat a területi autonómia intézményrendszerét ajánlja a belső konfliktusok megelőzésére, illetve feloldására” – emlékeztet a kiáltvány, amelyben azt követelik: Székelyföld alkosson önálló, autonóm jogkörökkel rendelkező közigazgatási és fejlesztési régiót az SZNT által kidolgozott jogszabálytervezet alapján.

A résztvevők közfelkiáltással fogadták el a petíciót, autonómiát követelő jelszavakat skandáltak és Autonómiát Székelyföldnek feliratú molinókat feszítettek ki.

Tőkés László marosvásárhelyi beszédében úgy értékelte: „elfogult magyarellenességből fakadó, durva politikai hiba” a román politikai osztály részéről az autonómia kriminalizálása. Rámutatott:

az erdélyi magyar autonómia támogatóit nem kellene szélsőségesnek bélyegezni.

„Nem vagyunk sem szélsőségesek, sem szeparatisták, Budapest sem revizionista. A magyarok semmilyen formában nem veszélyeztetik országunk területi egységét és integritását” – szögezte le.

Marcel Ciolacu román miniszterelnök Székelyföld létét tagadó, autonómiáját kizártnak nevező kijelentéseire reagálva az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke azt mondta: Székelyföld puszta létének tagadása abszurd, mivel egy földrajzi és történelmi valóságnak mond ellent, másfelől szerinte „valóságos merénylet a székelység regionális és etnikai identitása ellen”.

Tőkés László megjegyezte: a gagauzok autonómiája is azzal kezdődött, hogy Chisinau kijelentette: „Gagauzia nem létezik”, de később a Moldovai Köztársaság kénytelen-kelletlen törvénybe iktatta Gagauzia autonómiáját.

„Ugyanezt várjuk el a román parlamenttől: törvényben szentesítse Székelyföld területi önrendelkezését, az erdélyi magyar nemzeti közösségnek – az RMDSZ programjába is belefoglalt – három szintű autonómiáját. Románia ne legyen pápább a pápánál, vagyis Macron elnöknél, aki váratlan politikai nyitással maga ismerte el Korzika autonómiához való jogát, és kezdeményezte az erre irányuló tárgyalások elkezdését” – hangoztatta Marosváráshelyen Tőkés László.

Csibi Attila, Erdőszentgyörgy polgármestere, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke az idei választások fontosságát hangoztatta a tüntetés résztvevőihez intézett beszédében. Kiemelte: a székelyek és általában az erdélyi magyarok csak akkor írhatják saját történelmüket, ha a – választásokon is – a győztesek közé tartoznak.

A marosvásárhelyi autonómia-tüntetésen jelen lévő és beszédet mondó Luke Uribe Etxebarría, a Baszk Nemzeti Párt képviselője és Carles Fité Gabarro, a Katalán Nemzetgyűlés nevű civil szervezet (ANC) országos titkárságának tagja is kitartásra, politikai céljaik melletti következetes kiállásra bátorította a résztvevőket.

A megemlékezés után a tüntetők Marosvárhely főterére vonultak, hogy átadják a petíciót a kormánymegbízottnak.

Az SZNT 2013-ban nyilvánította a székely szabadság napjává március tizedikét. Ezen a napon, 1854-ben végezték ki a két évvel korábbi Habsburg-ellenes székely szervezkedés vezetőit, Török Jánost, Gálfi Mihályt és Horváth Károlyt. A vértanúk marosvásárhelyi emlékoszlopánál azóta – a világjárvány idején tarott kényszerszünettől eltekintve – az SZNT minden évben megemlékezést és autonómiát követelő felvonulást szervezett.