John Burtka az Intercollegiate Studies Institute elnöke, amelyet 1953-ban William F. Buckley Jr. alapított azzal a céllal, hogy a nyugati örökség és a zsidó-keresztény hagyomány elveiről oktassa az egyetemi hallgatókat. Korábban a The American Conservative magazin ügyvezető igazgatója volt. 2024 februárjában John Burtka könyvet adott ki Gateway to Statesmanship címmel a Regnery Kiadó gondozásában. Ez az összeállítás az államférfiúságról szóló, különböző korszakokat átfogó, az ókortól a modern korig terjedő, korszakalkotó szövegeket tartalmaz. Nemrég az MCC vendége volt, most pedig új könyvéről, a nagy politikai értékekről Donald Trumpról és Orbán Viktorról kérdezte a Mandiner.

„Donald Trump erényei közé tartozik, hogy hihetetlen a politikai érzéke. Már 2015-ben felismert néhány alapvető kérdést: a bevándorlás, a kalandor külpolitika bajai, a kereskedelempolitika és Kína.

Senki sem látta ezeket a dolgokat jelentős problémaként, hacsak nem nagyon homályos értelmiségi folyóiratokban nézelődött. Szerintem ő azonosította ezeket a problémákat

– mondta a Mandinernek John Burtka. Hozzátette, ugyanakkor, hogy úgy gondolja, „amikor a végrehajtásról volt szó, sok szempontból szenvedett, mert hiányzott belőle az az erkölcsi fegyelem, amit mondjuk a klasszikus világban vagy a keresztény hagyományban látunk, ami szerintem szükséges a nagyság bizonyos szintjének eléréséhez. Az önuralom, fegyelem, a hízelgőknek való ellenállás képessége. Azt hiszem, ezek mind olyan területek, amelyekkel küzdött” – tette hozzá Donald Trumpról szólva.