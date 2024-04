Cikkünk frissül!

Idén április 25-én és 26-án harmadik alkalommal rendezi meg az Alapjogokért Központ a legnagyobb nemzetközi konzervatív seregszemlét, a CPAC Hungaryt, ahová a világ legismertebb jobboldali vezetői, kutatói és influenszerei látogatnak el - írja a Magyar Nemzet.

Itt lesz Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője, Santiago Abascal, a spanyol VOX párt elnöke, valamint hazánkba érkezik az Egyesült Államokból Markwayne Mullin szenátor, Andy Harris és Keith Self kongresszusi képviselők is. A rendezvény főszónoka ebben az évben is Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.