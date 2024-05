Izraeli tankok hatoltak be Rafah keleti részébe hétfőn este palesztin szemtanúk beszámolói szerint

Mintegy két órával a Hamász terrorszervezet tűzszüneti, illetve túszegyezményre adott pozitív válasza után a palesztin média heves lövésekről számolt be,

majd az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője is megerősítette, hogy Rafah keleti részén harcok folynak.

A palesztinok arról számoltak be, hogy házakat robbantottak fel Rafah egyik negyedében és az egyiptomi határátkelőhely környékén, valamint harckocsitűz és tüzérségi lövedékek becsapódása hallatszott keletről.

A palesztin tisztviselők értetlenségüket fejezték ki az izraeli hadsereg támadása miatt, mivel szerintük "megállapodás van, és a háborúnak vége".

Előzőleg a szűk izraeli hadikabinet egyhangúlag eldöntötte, hogy Izrael folytatja a hadműveletet Rafahban, és delegációt küld Kairóba folytatni a tűzszüneti és fogolycsere tárgyalásokat a Hamásszal.

"A hadikabinet egyhangúlag úgy döntött, hogy Izrael folytatja a rafahi hadműveletet, hogy katonai nyomást gyakoroljon a Hamászra túszaink szabadon bocsátásának és a háború más céljainak elősegítése érdekében"

- közölte a miniszterelnöki hivatal Jeruzsálemben.

"Noha a Hamász javaslata messze áll Izrael követeléseitől, Izrael küldöttséget fog küldeni a közvetítőkhöz egy olyan megállapodás feltételeinek kidolgozására, melyek Izrael számára elfogadhatóak" - tette hozzá közleményében a hivatal.

A dokumentum szerint még nagyon messze vannak a megegyezéstől, de nem lehet nemet mondani a Hamász válaszára, és ezért delegációt küldenek Kairóba, másrészt tovább folytatják a rafahi művelet előkészületeit.

A hadikabinet összehívását Herci Halevi vezérkari főnök és Joáv Galant védelmi miniszter kezdeményezte.

A fegyverszüneti tárgyalásokhoz közel álló amerikai forrás azt közölte a ynet portállal, hogy Izrael továbbra is támadást tervez Rafahban, de az Egyesült Államok elkötelezte magát annak megállítására. "Úgy tűnik, Izrael és Netanjahu nem jóhiszeműen folytatta a tárgyalások végső szakaszát" - közölte. A tárgyalásokon közvetítő William Burns, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója Katarból Egyiptomba utazik, és a korábbi tervekkel ellentétben egyelőre nem utazik Izraelbe.

António Guterres ENSZ-főtitkár a rafahi hadművelet megkezdésekor úgy nyilatkozott:

"még egyszer hangsúlyozom sürgős felhívásomat az izraeli kormányhoz és a Hamász vezetéséhez, hogy tegyék meg a szükséges további kilométert a megállapodás eléréséhez és a jelenlegi szenvedés megállításához".

"Nagyon aggódom az olyan jelek miatt, miszerint küszöbön állhat egy nagyszabású hadművelet Rafahban. Már látjuk az emberek mozgását, sokan közülük kétségbeejtő humanitárius helyzetben vannak, és többször is kitelepítették őket. Biztonságos helyet keresnek, melyet oly sokszor megtagadtak tőlük" - tette hozzá a főtitkár, és emlékeztette a feleket, hogy a civilek védelme kiemelten fontos a nemzetközi humanitárius jogban.

San Diego egyetemén a tüntetők eltávolították a rendőrségi kordonokat

Palesztinpárti tüntetők távolították el hétfőn a rendőrségi kordont San Diegóban a Kaliforniai Egyetem helyi intézményének területén, miután a hatóságok már mintegy ötven embert letartóztattak az engedély nélkül emelt sátortábor területén.

Az egyetem egy részét a tüntetés és rendőrségi beavatkozás miatt lezárták, az egyetemi előadások egy részét törölték, egy részét pedig távoktatásban tartják meg.

A helyszíni tudósítások szerint hétfőn délelőtt az Izrael-ellenes, palesztinpárti tüntetők csoportjával szemben rohamrendőrök sorakoztak fel.

New Yorkban a Columbia Egyetem vezetése hétfőn azt közölte, hogy a tüntetések nyomán kialakult feszült helyzet miatt idén nem fogják megtartani a központi egyetemi ünnepséget a végzős hallgatók számára. Az intézmény a hallgatókkal folytatott konzultációra hivatkozva közleményt adott ki, amely szerint csak karonként rendeznek kisebb ünnepségeket. Az elit New York-i egyetem a kialakult helyzetet és az elmúlt heteket "rendkívül nehéznek" minősítette az intézmény közössége számára.

A Columbia Egyetem területe volt az első, ahol április közepén palesztinpárti aktivisták sátortábort emeltek, azt követelve az intézménytől, hogy szakítsa meg a kapcsolatokat Izraellel és olyan támogatókkal, amelyek Izraelhez kapcsolódnak. A tüntetéseken nyíltan antiszemita megnyilvánulások is voltak, a résztvevők Izrael elleni palesztint felkelést, intifádát követeltek. A tiltakozók a múlt héten elfoglalták az egyetem egyik főépületét a Hamilton Hallt, amelyet rohamrendőrök ürítettek ki, mintegy 200 embert őrizetbe véve.

A Bostonban működő Harvard Egyetem ideiglenes rektora hétfőn közleményben szólította fel az ott tüntetőket, hogy számolják fel a tiltakozók táborát. Alan Garber szerint a folytatódó megmozdulások "jelentős kockázatot okoznak az egyetem oktatási környezete számára". A Harvard Egyetemet átmeneti rektor irányítja az év eleje óta, mert az előző vezető, Claudine Gay januárban lemondásra kényszerült, miután decemberben egy kongresszusi meghallgatáson úgy nyilatkozott, hogy a "szövegkörnyezettől függ", hogy a népirtásra való felszólítás ellentétes-e az egyetem szabályzatával.

A fővárosban, Washingtonban a George Washington Egyetem vezetése közleményt adott ki, miszerint ami az intézmény területén történik, az nem békés tiltakozás.

A Washington belvárosában működő intézmény főépülete előtt áll csaknem két hete az engedély nélkül emelt sátortábor, azóta az ott álló George Washington-szobrot palesztin zászlók és palesztin sál borítja, valamint festékkel rongálták meg.

A diplomázó hallgatók egyetemi ünnepségét a Los Angelesben működő Dél-Kaliforniai Egyetemen is törölték annak ellenére, hogy a rendőrség felszámolta az ott létesített sátortábort.

Szombaton a Michigani Egyetem végzőseinek ünnepségét, amelyen több tízezer vendég volt jelen, palesztinpári tüntetők szakították félbe.

Az elmúlt két és fél hétben az Egyesült Államok számos egyetemén voltak tiltakozások, helyenként összetűzésekkel. A rendőrség a hétvégi adatok szerint már mintegy 2200 embert vett őrizetbe a tiltakozók közül.

Hamász: veszélyes eszkaláció Izrael Rafahban kiadott evakuálási utasítása

Az izraeli hadseregnek a Rafah kiürítésére vonatkozó felszólítása veszélyes eszkaláció, és következményekkel fog járni - közölte hétfőn Számi Abu Zuhri, a Hamász iszlamista terrorszervezet egyik magas rangú tisztségviselője.

"A megszállók mellett az Egyesült Államok kormánya felelős ezért a terrorista tettért"

- jelentette ki Zuhri a Reuters hírügynökségnek az izraeli felszólításra és az izraeli-amerikai szövetségre utalva.

A szélsőséges szervezet korábban közleményt is kiadott az ügyben, és ebben kijelentette, hogy "egy rafahi offenzíva nem lenne fáklyásmenet az izraeli hadsereg számára", hozzátéve, hogy készek megvédeni a Gázai övezet déli részén, az egyiptomi határ mentén fekvő várost.

Az izraeli felszólításra reagálva Katar, amely az Izrael és a Hamász közötti Gázai övezeti konfliktusban a legfontosabb közvetítő, arra figyelmeztetett, hogy

Rafah megszállása zsákutcába juttathatja a tűzszüneti tárgyalásokat.

Az egyiptomi kormányhoz közeli Al-Qahera News hírtelevízió hétfőn egy magas beosztású forrásra hivatkozva máris azt közölte, hogy zsákutcába jutottak az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti tárgyalások az utóbbinak a Kerem Salom-i átkelő elleni rakétatámadása miatt. Egyiptom mint közvetítő intenzívebb tárgyalásokkal próbálja megfékezni a helyzet eszkalációját - jelentette a csatorna.

Az izraeli hadsereg (IDF) a Rafah keleti részén lévőket szólította fel hétfőn távozásra. Az IDF bejelentette, hogy korlátozott hadműveletre, és nem Rafah elfoglalására készül.

Cáfolta a rafahi határátkelő lezárásáról szóló híreszteléseket hétfőn egy egyiptomi biztonsági forrás, hozzátéve, hogy az átkelőn humanitárius segélyszállítmányok is átjutottak az övezetbe.

Az egyiptomi vörösfélhold tisztségviselője közölte, hogy hétfőn addig az időpontig egészségügyi és humanitárius szállítmánnyal megrakott 40 teherautó lépte át a határt, és további 250 teherautót terveznek küldeni. Hétfőn több mint ezer ember kelt át a Gázai övezetből Egyiptomba, köztük 800 palesztin.

Nabil Abu Rudeine, a Palesztin Hatóság elnöki szóvivője figyelmeztetett, hogy ha az IDF bevonulna Gázába, akkor annak "népirtás" lehet a következménye. Felszólította az Egyesült Államokat: tegyen meg minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy Izrael ne indítsa meg az offenzívát, valamint vonja felelősségre a zsidó államot a nemzetközi joggal ellentétes cselekedetei miatt.

Ajmán Szafadi jordániai külügyminiszter szintén felemelte a szavát a tervezett izraeli támadás ellen, aláhúzva, hogy az "tömegmészárláshoz vezetne", és a nemzetközi közösséghez fordult, hogy akadályozza meg.

Hétfőn az ENSZ gyermekvédelmi szervezete (UNICEF) is a humanitárius helyzet súlyosbodására figyelmeztetett egy Rafah elleni támadás esetén, és felhívta a figyelmet arra, hogy az katasztrofális következményekkel járhat a Rafahban összezsúfolódott, mintegy 600 ezer gyermek számára, "akik közül sokan már így is az életükért küzdenek". Catherine Russell, az UNICEF ügyvezető igazgatója aláhúzta, hogy a rafahi gyermekek közül sokan alultápláltak, betegek vagy sebesültek.

Az egyiptomi határ mentén lévő városban a háború előtt körülbelül 280 ezren éltek, de a harcok miatt az övezet többi részéből oda menekültekkel együtt már több mint 1,5 millióan zsúfolódnak össze.

Josep Borrell: Izrael Rafahban kiadott evakuálási utasítása elfogadhatatlan

Az izraeli hadseregnek a rafahi civilek számára kiadott evakuálási parancsa a legrosszabbat vetíti előre: még több háborút és éhínséget; ez elfogadhatatlan - figyelmeztetett hétfőn az X-en közzétett jegyzésében Josep Borrell, az Európai Unió kül-és biztonságpolitikai főképviselője.

"Az EU a nemzetközi közösséggel együtt cselekedhet és cselekednie is kell, hogy megakadályozza ezt a forgatókönyvet" - tette hozzá.

Borrell felhívta a figyelmet: Izraelnek le kell mondania a szárazföldi offenzíváról, és végre kell hajtania az ENSZ Biztonsági Tanácsának márciusi határozatát, miszerint azonnali tűzszünet szükséges Izrael és a Hamász között.

Az izraeli hadsereg hétfőn a terület elhagyására szólította fel a Rafah keleti részén élő civileket. Bejelentette egyúttal, hogy korlátozott műveletre és nem Rafah elfoglalására készül.

Egyiptomi közlések szerint a rafahi határátkelőn keresztül humanitárius segélyszállítmányok még hétfőn is átjutottak az övezetbe.

Josep Borrell felhívta az izraeli kormány figyelmét, hogy továbbra is kötelessége, hogy teljes körű, biztonságos, gyors és akadálytalan hozzáférést biztosítson a humanitárius segélyekhez a rászorulók számára.

Az izraeli hadsereg (IDF) hétfőn a terület elhagyására szólította fel a Rafah keleti részén lévőket. Az IDF bejelentette, hogy korlátozott műveletre, és nem Rafah elfoglalására készül.

Cáfolta a rafahi határátkelő lezárásáról szóló híreszteléseket hétfőn egy egyiptomi biztonsági forrás, hozzátéve, hogy az átkelőn humanitárius segélyszállítmányok is átjutottak az övezetbe.

"Folytatódik a munka a rafahi átkelőnél, az egyiptomi kapu is megnyílt a civileket szállító buszok előtt" - áll a gázai határőrség által kiadott közleményben.

Az egyiptomi vörösfélhold tisztségviselője közölte, hogy eddig 40 egészségügyi és humanitárius szállítmánnyal megrakott teherautó lépte át a határt a hétfői napon, és további 250 teherautót terveznek küldeni. Hétfőn több mint ezer ember kelt át a Gázai övezetből Egyiptomba, köztük 800 palesztin - közölte a szervezet, hozzátéve, hogy a Gázai övezetbe tartó 25 dolgozójuk már átkelt a határon.

Izrael megkezdte a palesztin civilek evakuálását Rafahból

Az izraeli hadsereg (IDF) hétfő hajnalban megkezdte a palesztin civilek evakuálását a Gázai övezet legdélibb, még el nem foglalt városából, Rafahból.

A térségben tervezett szárazföldi hadművelet előkészítése érdekében szórólapokon, hangüzenetekben és telefonhívásokkal távozásra szólították fel a várostól keletre fekvő, és az Egyiptommal szomszédos lakónegyedekben élőket.

Arra utasították a civileket, hogy meneküljenek a tengerparti al-Mavaszi negyedbe vagy Hán-Júnisz környékére. Az IDF becslése szerint mintegy százezer palesztin él az evakuálásra felszólított területeken. Az IDF bejelentette, hogy korlátozott műveletre, és nem Rafah elfoglalására készül.

Palesztin családok szükségsátraknál a Gázai övezet déli csücskében levő Rafah menekülttáborban

Fotó: Haiszam Imad / Forrás: MTI/EPA

A civilek elköltöztetéséről az IDF tájékoztatta a nemzetközi és a palesztin segélyszervezeteket. A hadsereg szóvivője azt közölte, hogy kiterjesztik a humanitárius övezetet al-Mavaszira, ahol sátorvárost állítottak fel, élelmiszerraktárakat emeltek, és létrehoztak egy tábori kórházat is. Arról is beszámoltak, hogy a kiürítés fokozatosan, a változó helyzetértékeléseknek megfelelően fog haladni.

Izrael azt reméli, hogy a lakosság távozása meggyőzi az Egyesült Államokat a rafahi szárazföldi hadművelet támogatásáról.

Joáv Galant védelmi miniszter vasárnap este beszélt Lloyd Austin amerikai védelmi miniszterrel. A Pentagon közleménye szerint Austin hangsúlyozta Galantnak, hogy minden rafahi izraeli katonai műveletnek

hiteles tervet kell tartalmaznia a palesztin civilek evakuálására és a humanitárius segélyek Gázába áramlásának fenntartására.

Austin megismételte Galantnak az Egyesült Államok elkötelezettségét Izrael védelme mellett.

Az izraeli hadsereg hétfő reggel megerősítette, hogy az éjszaka folyamán légicsapásokat hajtottak végre, és terrortámadásokat hiúsítottak meg Rafahban.

Galant vasárnap azt mondta, hogy várhatóan hamarosan megkezdődik a rafahi hadművelet. Egyelőre zárva tartják Kerem Salomnál az áruforgalmi átkelőt, miután vasárnap Rafahból számos lövedéket lőttek ki gázai iszlamista egységek, melyek megöltek három, és megsebesítettek mintegy tíz izraeli katonát. Az átkelőhely megnyitásáról a további helyzetértékelések alapján döntenek majd.

A többi gázai átkelőnél, Ereznél és az övezet közepén kialakított útvonalon továbbra is bejuthatnak Gázába a humanitárius segélyek.

A zsidók és muszlimok elleni fenyegetések miatt megerősítenék a zsinagógák és imahelyek védelmét

Négyszázmillió dollárral több szövetségi támogatás áll rendelkezésre az Egyesült Államokban az imahelyek biztonságának megerősítésére – jelentette be vasárnap Chuck Schumer demokrata szenátor.

A keret növelésére azért volt szükség, mert az elmúlt hónapokban egyre nagyobb aggodalomra adtak okot a zsidó és muszlim közösségek elleni fenyegetések – adta hírül a Magyar Nemzet.

A zsinagógák és más imahelyek biztonsági személyzet alkalmazására vagy kamerák felszerelésére pályázhatnak a keretből – írja a The Times of Israel izraeli napilap.

A zsinagógák biztonságának megerősítését különösen aktuálissá teszi, hogy a napokban több New York-i zsinagóga is bombafenyegetést kapott – számol be róla a New York Post amerikai napilap. A lap szerint 14 manhattani zsinagóga kapott fenyegetést emailben.

