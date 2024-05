„Hosszú évek hagyományai és a mögöttünk hagyott rendkívül sikeres Békemenetek után született meg az a döntés, hogy június 1-jén újra összegyűljenek a nemzeti erők” – nyilatkozta a közlemény megjelenése után az Origónak Csizmadia László, a CÖF–CÖKA elnöke, hozzátéve, hogy a szimpatizánsaik, a szellemi honvédők már hosszú ideje, több levélben megfogalmazták a kérésüket, hogy ismét kerüljön sor egy Békemenetre. Szerinte a június 9-i európai parlamenti és az önkormányzati választás pedig teljes mértékben alátámasztja azt, hogy szükséges megtartani ezt a rendezvényt.

Csizmadia László felhívta a figyelmet arra, hogy

rendezvényükkel szeretnénk közvetíteni a békepárti álláspontjukat az egész ország, a Kárpát-medence és a világ közvéleménye felé.

Hozzátette, a pontos részletek egyeztetése még zajlik, új elemek is várhatók majd a menet során. Hasonlóképpen a felszólalók névsora is egyeztetés alatt áll. Mivel a határon túli magyarság egy része (Szlovákia, Románia) is voksolni fog az európai parlamenti választáson, így őket és az ő hangjukat is meg kívánják szólaltatni a Békemeneten.