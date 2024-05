Szijjártó: a jövő az elektromos autózásé Magyarország európai gazdasági súlyát nagy mértékben növeli, hogy a BYD az autóbuszgyára után, az első európai elektromosautó gyárát is Magyarországra hozza – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter. Hozzátette: a szükséges engedélyek birtokában az építési munkálatok Szegeden megindultak és zajlik az infrastruktúra kiépítése is, így jövőre már legurulhatnak az első BYD modellek a szegedi gyár gyártószalagjairól. „Nem állunk meg itt, hiszen számunkra fontos, hogy az autóipar minden egyes szegmense a gyártástól a kutatáson át, a szolgáltatásokig jelen legyen Magyarországon, így most már a BYD és Magyarország közötti együttműködés további kiterjesztéséről egyeztettünk” – hangsúlyozta posztjában a külgazdasági és külügyminiszter, leszögezve: a jövő az elektromos autózásé. „Azon országok gazdaságai lesznek a legerősebbek, ahol a jövő iparágának legnagyobb autógyárai épülnek” – írta.