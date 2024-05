Az elmúlt időszak beruházásairól szólva kiemelte, hogy 180 milliárd forintnyi közútfejlesztés valósult meg, köztük a soproni északi elkerülő út egy része is, de átadták a Mosonmagyaróvár melletti három kilométer hosszú tehermentesítő utat is.

Dollárbaloldal, üzemanyagárak, Magyar Péter

Újságírói kérdésre Gulyás Gergely beszélt Lengyelországról is, ahol szerinte az állam működésében semmi nem változott, a jogállamiság azonban romlott. A brüsszeli elit háborút támogató szövetségese került hatalomra, így lezárják a hetes cikkely szerinti eljárást. Az unióban a jogállamisági kérdéseknek közük sincs a joghoz, ami gyengíti az Európai Uniót és veszélyezteti az EU kohézióját – tette hozzá.

A Magyar Nemzet kérdésére a guruló dollárok botrányával kapcsolatban a tárcavezető elmondta: szerinte minden politikusnak el kell számolnia a kampányban, ebben konszenzus volt korábban. Ehhez képest

a baloldalnak az lett a szokása, hogy külföldi támogatásokért ácsingózik. Karácsony Gergely is elszámolással tartozik az ügyben

– jelentette ki.

Gulyás Gergely szerint a választások tétje, hogy mennyi polgár látja fontosnak, hogy Európában béke legyen. Ma azok a politikusok vannak többségben, akik a háborút támogatják, emellett még ideológiai kérdések is terítéken vannak – értékelte a helyzetet a miniszter. – Az, hogy az unióban már a férfiak is szülhetnek, jól mutatja, hogy eddig az elmebaj volt többségben – mondta. Az üzemanyagok árának csökkentésével kapcsolatban közölte: ha a kereskedők nem tartják be a feltételeket, a kormánynak megvannak az eszközei, hogy fellépjen.