A szándék komolyságát jelzi, hogy Sorkatonaság bevezetése címmel külön szobát is kapott a téma Magyarék Discord-csoportjában, amely aktivistáinak a fő kommunikációs felülete. Fontos hangsúlyozni, hogy Magyar Péter személyesen is követi a csoportot, a Klubrádiónak nyilatkozva például büszkén kiemelte, hogy hozzá köthető adminisztrátorok felügyelik a beszélgetéseket. Magyar akarata ellenére nyilvánvalóan nem működhetne ez a tervezgetés, és az is köztudott, hogy maga is csatlakozna az uniós sorkötelezettséget tervező Manfred Weber európai pártjához – írja a Magyar Nemzet.