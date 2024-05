Kitért arra is, hogy a két ország közötti együttműködésnek erős keresztény alapja is van, s ennek jegyében támogatott eddig a kormány 180 millió forinttal nagyjából 1500 örmény családot az országba való visszatérésükben.

És most úgy döntöttünk, további 300 millió forint támogatást biztosítunk a Máltai Szeretetszolgálattal, a Katolikus Karitásszal, az Örmény Vöröskereszttel együttműködve annak érdekében, hogy az Örményországba visszatelepülő családok helyzetén javítani tudjunk

- tudatta.

"Megállapodás született arról is, hogy 1200 örmény gyermeknek és kísérőiknek biztosítunk nyári táborozást itt, Magyarországon, és az ösztöndíjprogramunk keretében harminc örmény hallgatónak adunk ösztöndíjat magyarországi egyetemeken" - tette hozzá.

Érintette azt is, hogy a legutóbbi népszámláláson hazánkban 4200-an vallották magukat örménynek, a nekik juttatott költségvetési támogatás pedig évről évre bővül. "Amióta mi kormányzunk, összességében kétmilliárd forintnyi támogatást kapott a magyarországi örmény közösség arra, hogy megélje és megőrizze az identitását" - hangsúlyozta.

Aláhúzta, hogy a kormány a közelgő magyar európai uniós elnökség alatt Örményországgal is dolgozni kíván a kapcsolatok fejlesztésén, ekkor készítik majd elő a partnerségi menetrendet és ekkor indul a vízumliberalizációs párbeszéd is.

"Azon leszünk, hogy mindkét folyamat a lehető leggyorsabban menjen is végbe" - mondta.

A tárcavezető végezetül arról is beszámolt, hogy az emberiség napjainkban a veszélyek korát éli, a világ számos pontját háború sújtja, amelyek súlyos globális kihatásokkal is járnak, ráadásul egyes politikusok nyilatkozatai alapján a harmadik világháború kockázata is minden eddiginél súlyosabb lehet.

Aláhúzta, hogy a Kaukázusban is az ellenségeskedésről szóltak az elmúlt évtizedek, márpedig hazánk a konfliktusok békés rendezésének pártján áll. "Ezért üdvözöljük, hogy mind örmény, mind azeri oldalról az elmúlt időszakban kifejezetten felelősségteljes lépéseket tettek politikai vezetők annak érdekében, hogy hosszú távú, fenntartható békét biztosítsanak a térségben élő emberek számára"

- mondta.

"Magyarország ebben az esetben, ebben a térségben is szeretne hozzájárulni a béketeremtő folyamat sikeréhez" - tette hozzá.