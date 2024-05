Az elnyert összeget a pályázó a működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekre is felhasználhatja, továbbá ivartalanításra és állategészségügyi szolgáltatásra is fordíthatja, valamint állatmenhelyként vagy természetvédelmi mentőközpontként szolgáló saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan fejlesztését, férőhelybővítését is finanszírozhatja belőle.