Az Egyesült Államok júniusban szankciókat vezetett be Oroszország pénzügyi infrastruktúrája, köztük a moszkvai tőzsde, a Nemzeti Elszámolási Központ és a Nemzeti Elszámolási Letétkezelő ellen. Ezt követően június 13-tól a moszkvai tőzsde felfüggesztette az amerikai dollár, az euró és a hongkongi dollár kereskedését. Június 14-én aztán az Egyesült Királyság is újabb szankciókat jelentett be - idézi fel a Magyar Nemzet.

„A történelemből megtanultam, hogy a szankcióknak általában csak rövid idő alatt van jelentős hatásuk” – mondta a hírügynökségnek Jim Rogers, kommentálva Washington Moszkva elleni új szankcióit.

