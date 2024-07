Közvélemény-kutatás 57 perce

A magyarok egyetértenek a békemisszióval

A magyar felnőttek 62 százaléka elégedett Orbán Viktor Ukrajnát, Oroszországot és Kínát is érintő békemissziójával. A Magyar Társadalomkutató felméréséből az is kiderül, hogy még az ellenzéki szavazók harmada is támogatja Orbán Viktor béketörekvéseit.

MW MW

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) Washingtonba érkezik az Andrews légibázison 2024. július 9-én Forrás: MTI Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor az Európai Unió elnöki posztja átvételét követően nem sokkal előbb Volodimir Zelenszkij ukrán, majd Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-Ping kínai elnökhöz látogatott el, hogy elősegítse az orosz–ukrán háború befejezését. Mivel az orosz–ukrán háború kitörése óta politikus ilyen aktív szerepet nem vállalt a háború lezárásának előmozdítása érdekében, a Magyar Társadalomkutató Kft. megvizsgálta, hogy milyen ennek a békemissziónak a hazai megítélése. Forrás: Magyar Társadalomkutató Kft.

A felnőtt magyar lakosságot reprezentáló válaszadók több mint háromötöde (62 százalék) elégedett Orbán Viktor fegyverszünet és béke érdekében tett erőfeszítéseivel, az elégedettek kétharmada (teljes minta 41 százaléka) ráadásul teljes mértékben elégedett vele – írják. A magyarok alig több mint negyede (28 százalék) elégedetlen csak a békemisszióval. Mivel az elégedettek aránya több mint kétszerese az elégedetlenekének, a békemisszió első hetének hazai megítélése kifejezetten kedvezőnek mondható.

A kutatás megállapította azt is, hogy a békemisszió még ellenzéki oldalon is szerzett magának támogatókat, hiszen a Tisza Párt szavazóinak 29 százaléka, az európai parlamenti választáson szövetségben induló DK–MSZP–Párbeszéd szavazók harmada (33 százalék), a parlamenti bejutásra jelenleg nem esélyes kisebb pártok szavazóinak szintén harmada (34 százalék) elégedett Orbán Viktor július 2. és 8. között tett utazásaival.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!