Nem a magyar kormányéval, nem az enyémmel, a magyar emberek szavazatával nem akart. Az egész országot támadta meg, ilyen nincs. Lehet megsérteni a miniszterelnököt, az se szép dolog, meg a tárgyalópartnert, az se szép, de belefér. De egy országot nem lehet sértegetni, nem lehet lekezelni. Egy ország ki fog állni magáért, és én ki is álltam Magyarországért, és Weber elnök úr kérésére meghallgatásra talált, nem is lett a bizottság elnöke – tette hozzá Orbán Viktor, és megjegyezte, Ursula von der Leyent ebben a helyzetben jobb jelöltnek találtuk.

Ezt most is így gondolom, függetlenül attól, hogy az elnök asszony teljesítménye az elmúlt öt évben, különösen a háború és a migráció ügyében, meg talán a zöld átmenetet, a Green Dealnek ügyében is meglehetősen szerény – jegyezte meg, hozzátéve, hogy „ezért szeretnénk egy jobb képességű, alkalmasabb vezetőt találni a Bizottság élére, ezért nem tudtam őt támogatni”.

„Arról nem is beszélve, hogy időnként méltánytalan döntéseket hozott Magyarországgal szemben. Jogállamiságnak álcázott politikai támadásokat indított a Bizottság Magyarországgal szemben, és ezt sem lehet természetesen szó nélkül hagyni. Mindennek van következménye, nem tudjuk támogatni őt abban, hogy a bizottság elnöke maradjon” – fogalmazott.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Bécsben új politikai együttműködés született az Osztrák Szabadságpárt elnökével, illetve Babis volt cseh kormányfővel, amihez azóta a a portugál Chega is csatlakozott, a Patrióták Európáért szövetség. Ennek kapcsán Orbán Viktor elmondta, „Mi szeretjük a hazánkat, ez a kiindulópont. Sőt, szenvedélyesen szeretjük a hazánkat. Ezt hívják hazafias érzésnek. Nacionalizmusnak is szokták ezt hívni. Ennek két fajtája van, egy jó, meg egy rossz. Aki úgy szereti a hazáját, hogy közben másokat letapos, és mások ellenében szereti a saját hazáját, azt szokták sovinisztának, meg rossz nacionalistának tekinteni. De vannak, akik úgy szeretik a hazájukat, hogy saját magáért. Nem mások ellenében, hanem amiatt a kultúra, nyelv, teljesítmény, föld, földrajz, család, történelem, a temetőink, a templomaink, a gyerekeink, a jövőnk, ezt szeretjük. Ez nem valaki ellen van. És mi nem akarunk olyan Európát, amely elveszi, elszürkíti, eltünteti mindazt, ami nekünk, hazafiaknak fontos. Na, ezek az emberek, az ilyen gondolkodású emberek gyűltek össze, vagy kezdenek összegyülekezni az alá a zászló alá, amit valóban vasárnap Bécsben emeltünk föl hárman, a legnagyobb osztrák párt, a legnagyobb cseh párt és a legnagyobb magyar párt elnökei. És gyűlnek a zászló alá”.

– emelte ki a miniszterelnök.