Egyre nagyobb a zűrzavar a Demokratikus Koalíció (DK) soraiban a megsemmisítő választási vereség óta. A katasztrofális eredmények ellenére Gyurcsány Ferenc nemrég a közösségi oldalán bejelentette, hogy nem hajlandó lemondani a Demokratikus Koalíció elnöki posztjáról. A bukott miniszterelnök a feltöltött videójában ezt azzal indokolta, hogy a mai helyzetben a mostani a DK legerősebb felállása, legjobb csapata - számol be róla a Magyar Nemzet.

Az egykori kormányfő az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorában továbbvitte a gondolatmenetet. Szerinte a haza legyen büszke rá, hogy ilyen párt létezik, mint a DK, attól függetlenül, hogy háromszáz vagy kétmillió ember támogatja.

Ezután odáig ment, hogy példaként pártját Jézus Krisztushoz hasonlította, hiszen a Megváltót kezdetben csak 12 apostol követte. A beszélgetésben kitért Magyar Péterre is, aki – szavai szerint – személyében és erkölcsileg is alkalmatlan. Rámutatott, a Tisza Párt alelnöke még egy minisztériumi osztályt sem vezetett, az ország harminc százaléka pedig rábízná a hazáját. „Ilyen alapon az anyám is csinálhatna filmeket, mert még ő sem csinált filmet, de már látott Várkonyi Zoltántól kiváló filmeket. Hát az a legfontosabb, hogy az legyen miniszterelnök, aki még nem volt az életben, akkor van itt még k…rva sok miniszterelnök” – jegyezte meg.