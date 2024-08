Hogyan működik majd a gyakorlatban a Wokebusters? Tudna mondani erre példát is?

– Az online térnyerésre aktuális példa a wokelimpia ügyében indított petíciónk: az azért mégse járja, hogy férfiak vernek nőket, és ezért még érmet is kaphatnak. De sajnos ez maga a woke, már ott van az olimpia szégyenteljes megnyitóján és a bokszmeccseken is. A riadólánchoz csatlakozhat bárki, akinek elege van a bolsewoke-ok ármánykodásából a cpachungary.com/wokebusters oldalon – megtette ezt már Bárdosi Sándor, Nagy Feró vagy a megafonosok is. Köszönet minden eddigi csatlakozónak ezúton is. Hozzáteszem, az infoáramoltatás és a tapasztalatcsere azért is elengedhetetlen, mert minket itt Magyarországon talán most ütött – szó szerint és átvitt értelemben is – arcon, hogy férfiak mit is keresnek női versenyszámokban, miközben az USA-ban ez sokéves jelenség, ahogy a genderagymosás eredményeként nemváltoztató kezelésnek alávetett gyermekek szüleinek jogfosztása is. Tudnunk kell arról, hol és hogyan ármánykodnak a neomarxisták a világ egyes pontjain, hiszen módszereik hasonlóak, és ha idejekorán értesülünk a boszorkányságaikról, előre fel tudjuk magunkat vértezni. De a kérdésre visszatérve: az online gyakorlatok mellett másfelől természetesen konferenciákat, tréningeket, ifjúsági találkozókat és táborokat is szervezünk majd, hogy minél többen csatlakozzanak az akcióközösséghez.