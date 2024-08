Egy országot erőssé tesz, ha a legkisebb közösségei, a családok erősek, ezért próbálja minden eszközzel megőrizni a kormány a magyar családok erejét, mert akkor lehet Magyarország is erős - hangoztatta az igazságügyi miniszter pénteken Tihanyban a Tranzit fesztiválon.

Tuzson Bence úgy vélte, a különböző támadások hazánk gyermekvédelmi törekvései ellen összefüggésben állnak a "birodalmi gondolkodással", mert ha a család, mint a társadalom alappillére, nem erős, akkor a globális világ felépítése könnyebbé válik. Hozzátette: amennyiben a család nem lesz szervezőerő egy adott országban, akkor ott a globalisták hatalmi törekvése teret tud nyerni.

A miniszter Palóc André, a Századvég vezető elemzőjének kérdésére kifejtette, hogy az Európai Unióban zajló folyamatok, a Magyarországot érő folyamatos támadások és nyomásgyakorlások nemcsak a globalista térnyerést, hanem a nagy országok erejének visszaállítását is szolgálják. "Mindig voltak nagy és kis államok, ahol a nagyok nyomást gyakoroltak a kisebbekre, azonban az Európai Unió létrejötte jogokat adott a kisebbeknek is, egyenlővé téve őket a nagyobbakkal" - fogalmazott, rámutatva, hogy a nagy országok ezt most a visszájára akarják fordítani, vissza akarják állítani a korábbi hegemóniájukat, ahol "ők hozzák a döntéseket, amit a kicsik tudomásul vesznek".