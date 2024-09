László András az EP LIBE szakbizottságának ülését követően magyar újságíróknak nyilatkozva közölte: a vita „egy teljesen hiteltelen, cinikus színjáték” volt, különös tekintettel arra, hogy a Nemzeti Kártya Program ügyében vizsgálódó Európai Bizottság ez idáig semmilyen bizonyítékot nem talált az aggályaira.

Közölte, a vita során felszólaló európai parlamenti képviselők, akik Ylva Johanssonnak, az Európai Bizottság belügyi biztosának tettek fel kérdéseket a szabályozással kapcsolatban, érdeklődhettek volna a magyar kormány képviselőjétől is, ugyanis – mint tájékoztatott – Bóka János európai ügyekért felelős miniszer szerdán az Európai Parlamentben tartózkodott és sajtótájékoztatót is tartott a témában. Kifejezett kérése volt a Patrióták Európáért frakciónak, hogy a vitára hívják meg a magyar kormány képviselőit is, hiszen párbeszédet úgy lehet folytatni, ha mindkét fél jelen van – húzta alá.