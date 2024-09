Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszámolt arról is, hogy jelentős változásokat vezettek be az illetményt érintően. A magyar területvédelmi erőkhöz csatlakozók bruttó 600 ezer forint rendelkezésre állási illetményt kapnak egy évben, amely havi 50 ezer forintos részletekben jut el hozzájuk, szerződéskötéskor pedig bruttó 150 ezer forint illeti őket, és ajánlási bónuszt is bevezettek.