A gyermekek a Balatonnál koncerten, hagyományőrző, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, ügyességi játékokon, zenei és táncfoglalkozásokon, környezetvédelmi és ismeretterjesztő előadásokon, közösségépítő, továbbá keresztény szellemiségű lelki programokon is részt vehettek, emellett kalandpark, sárkányhajózás és íjászat is várta őket.

A zánkai- és a fonyódligeti Erzsébet-táborok exathlon pályáján a gyerekek csaknem 50 kilométert tettek meg, és mintegy 600 órát sétahajóztak.

Koncz Zsófia beszámolt arról is, hogy hétvégente családok érkeztek a zánkai táborba, a strandoláson kívül egyebek mellett kézműveskedés, családi mozi és koncert is várt rájuk. Erdélyben a tábori programok székelyföldi kirándulásokkal is kiegészültek.

Az erdélyi Erzsébet-tábor idén 10 éves, és immár 5 éve táborozhattak magyarországi gyerekek erdélyi társaikkal közösen. A Madarasi-Hargitánál fekvő táborhelyen az elmúlt évtizedben több mint 20 ezer anyaországi és határon túli magyar gyermek kapcsolódott ki.

