Olaszországban visszavonnák az állampolgárságot a bűnöző migránsoktól Élénk vita folyik immár hetek óta Itáliában az olasz állampolgárság kérdéséről – írja a Magyar Nemzet. A nyári olimpiai játékokat követően az olasz baloldal újra az állampolgárság kiszélesítését szorgalmazta, Párizsban ugyanis több színes bőrű, másodgenerációs bevándorló szerzett érmet és így büszkeséget Itáliának. Az olasz Demokrata Párt elnöke Elly Sclein már akkor bejelentette, hogy aki Olaszországban születik és tanul, annak joga van az olasz állampolgársághoz. Az Ötcsillag Mozgalom és a kisebb baloldali pártok is jelezték: támogatják, hogy az Itáliában született külföldiek gyermekeinek hagyná jóvá az olasz állampolgárságot. A legszélsőségesebb gondolat a Zöldek és Olasz Baloldal Szövetsége európai parlamenti képviselőjétől, Ilaria Salistől származik, aki szerint az állampolgárságot egyszerűen el kellene törölni, így senkit sem érhet hátrányos megkülönböztetés. Az Olasz Testvérek és a Liga kormánypártok azonban mindenfajta változtatást egyhangúlag elutasítanak. Matteo Salvini kormányfő helyettes, a Liga vezetője arra hivatkozik, már így is Itália hagyta jóvá a legtöbb állampolgársági kérelmet a múltban: 230 ezer igényt engedélyeztek. A Liga szerint nem jó megközelítés, miszerint az állampolgárság segítheti a külföldiek integrációját. Az állampolgárságot az kaphatja meg, aki már beilleszkedett a társadalomba, valamint tiszteli az olasz hagyományokat és társadalmat. A Liga morális feltételekhez is kötné az állampolgárság kérdését. Salvini pártja törvényjavaslatot nyújt be, hogy visszavonásra kerüljön az olasz állampolgársága azoknak a bevándorlóknak, akik bűncselekményt követnek el.