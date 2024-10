A zrt. elnök-vezérigazgatója úgy fogalmazott: a nemzeti lottótársaság mindig is elkötelezett volt abban, hogy támogatást nyújtson a rászorulóknak. Jelenleg a legnagyobb szükség az árvíz sújtotta településeken van. Mager Andrea hozzátette: „A Szuperkoncerten is az összefogásra és a támogatásra hívtuk fel a figyelmet. És őszintén örülök annak, hogy sztárfellépőnk, Ricky Martin is kiállt ezen jó ügy mellett, és köszönöm annak a 70 ezer embernek, akik közül sokan vásároltak a helyszínen, ezzel is növelve a felajánlott összeget.”