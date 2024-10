A cannabis teljes körű legalizációja mellett tette le a voksát Sermer Ádám, a Demokratikus Koalíció (DK) politikusa, amivel a feketepiac szereplőinek és a bűnözőknek kedvezne – írja a Drogkutató Intézet (DKI).

Sermer Ádám

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Sermer politikai karrierje során több szerepben is kipróbálta magát. Amellett, hogy a 2021-es magyarországi ellenzéki előválasztáson Gyurcsány Ferenc és a Liberálisok jelöltjeként indult Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7. egyéni választókerületében, a 2019-es önkormányzati választásokon budapesti főpolgármester-jelölt is volt visszalépéséig. Egyértelmű tehát, hogy a baloldali politikai erők érdekeit szolgálja, mint a Magyar Liberális Párt ügyvivője és DK-s területi igazgató. Fővárosi szerepvállalása pedig egyértelművé teszi, hogy miért is lett olyan a budapesti drogstratégia, amilyen – világított rá a DKI.

Törekvéseik a drogfogyasztás elterjedéséhez vezethetnek

Sermer emellett nem csupán elnöke a már 2016 óta létező – azonban a bíróság által csak 2019 végén bejegyzett – Legalizálj Egyesületnek, hanem alapítója is. Karácsony Ferenc, Márkus József, Hegedűs Márk és Dudás Milán elnökségi tagokkal együtt látszólag az egyéni szabadságjogok védelmét hirdetik, törekvéseik valójában azonban a drogfogyasztás elterjedéséhez vezethetnek. A Legalizalj.hu-ra feltöltött 2020-as interjújában Sermer azt állítja, meggyőződése, hogy

a nemzetközi tapasztalatok, és a magyar valóság is egyértelmű érveket támaszt a cannabis teljes körű legalizációja mellett.

Szerinte a marihuána legalizációja „biztonságosabb” környezetet teremtene, holott számos nemzetközi példa mutatja Kanadában vagy akár Németországban, hogy a legalizálás valójában növeli a fogyasztók számát és a kábítószerrel kapcsolatos problémákat, melynek eredményeként nőnek az egészségügyi ellátás terhei, sőt súlyos közbiztonsági kockázatot is jelenthet.