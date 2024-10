Berendelték Horvátország nagykövetét a Külgazdasági és Külügyminisztériumba A tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kubai kollégájával közösen tartott sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva mindenekelőtt aláhúzta, hogy Magyarország a lehető legjobb kapcsolatra törekszik minden szomszédjával, így Horvátországgal is. „Éppen ezért is volt váratlan, hogy a horvátok védelmi minisztere mintha új sportágat választott volna, és ez a magyarok inzultálása lenne. Ennek nem volt előzménye, ezért is engedtük el a fülünk mellett az első megjegyzését a miniszter úrnak, de a másodikat már nem voltam hajlandó” – mondta. Én azt kérem tisztelettel a horvát kormánytól, hogy a jól láthatóan meglévő éles belpolitikai vitáikba a köztársasági elnökükkel ne rángassanak be minket – folytatta. „Nekünk semmi közünk a horvát kormány és a horvát államfő vitájához, ezt rendezzék el egymás között, és ennek leple alatt ne inzultálják Magyarországot a jövőben. Azt hiszem, hogy a kétoldalú kapcsolataink nem teszik indokolttá, hogy minket ebbe a vitába ők belevonjanak” – tette hozzá. Az ügy előzménye, hogy Zoran Milanovic horvát államfő nem járult hozzá a kormány előterjesztéséhez, amelynek értelmében az ország részt venne az Ukrajnának nyújtott biztonsági támogatási és kiképzési tervben, amelyről az idei NATO-csúcson született megállapodás. Ivan Anusic horvát védelmi miniszter ezután a zágrábi parlament illetékes bizottsági ülésén arról beszélt, hogy Horvátország ezzel a területi integritását megkérdőjelező Magyarországhoz hasonlóvá válna. Két napra rá pedig úgy vélekedett, hogy a katonai szerepvállalás elmaradásával Horvátország az Oroszországot nyilvánosan támogató Szerbia és Magyarország oldalára kerülne. Mladen Andrlic horvát nagykövetet a területért felelős helyettes államtitkár fogadta a Külgazdasági és Külügyminisztériumban.