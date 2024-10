Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Robert Fico szlovák kormányfő és Alekszandar Vucsics szerb köztársasági elnök ma Révkomáromban tárgyalnak egymással. A Magyar Nemzet megkeresésére korábban Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke megerősítette, hogy a megbeszélésük témája az illegális migráció elleni közös küzdelem lesz.

A szerb elnök az Instagramjára töltött videójában úgy fogalmazott:

Hiszek egy kiváló találkozóban Ficóval és Orbánnal. Ők Szerbia őszinte barátai.

Vucsics elmondta, a migráció kérdése mellett más témákról is egyeztetnek, így Szerbia európai uniós integrációjáról és a gazdasági együttműködésről is. Az elnök bejelentette azt is, hogy hamarosan Orbán Viktor és Robert Fico Belgrádba is ellátogatnak, hogy bilaterális tárgyalásokat folytassanak.