Stabilan őrzi pozícióját a világ 300 legjobbja között a Semmelweis Egyetem A régió és Magyarország legjobb felsőoktatási intézményeként továbbra is a világ 300 legjobbja közé sorolja a Times Higher Education 2025-ös világrangsora a Semmelweis Egyetemet, amely összpontszáma némileg emelkedett az előző évhez képest, és így 28 helyet lépett előre. Az öt vizsgált terület közül a legjobb eredményt továbbra is az oktatásban érte el, amely több területen is jelentősen javított. Az iparral kapcsolatos eredmények (innováció, tudástranszfer) terén 123 hellyel, a tudományos közlemények hatását vizsgáló „kutatás minősége” indikátorcsoportban pedig 71 hellyel lépett előre az intézmény – olvasható a Semmelweis Egyetem közleményében. A brit székhelyű Times Higher Education öt terület mutatóit elemezve rangsorolja a világ egyetemeit, ezek az oktatás, a kutatási környezet (kutatási bevétel és produktivitás), a kutatások minősége (például idézettség), az ipari eredmények (ipari bevételek és szabadalmak), valamint a nemzetközi orientáció (például nemzetközi hallgatók száma, nemzetközi együttműködésben született cikkek). A legjobb eredményt a Semmelweis Egyetem idén is az oktatás indikátorcsoportban érte el, amely az oktatás és az oktatók kiválóságát is értékeli. A teljes közlemény IDE KATTINTVA olvasható el!