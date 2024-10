A főtanácsadó hangsúlyozta, hogy a vélemények kikérése mellett szolgáltatásokat is biztosítanak: ilyen például az Európában egyedülálló, 65 év felettiek számára ingyenes Gondosóra program. A programra több mint 650 ezren regisztráltak, és az több mint 22 ezer életveszélyes helyzetben nyújtott már segítséget – ismertette.

Megemlítette továbbá az ingyenes digitális állampolgárság szolgáltatást, az ingyenes tankönyveket, a 80 ezer rászoruló gyerek számára biztosított tanszercsomagot, a cukorbeteg gyerekek nyári táboroztatását is, jelezve: ebbe a támogatási sorba illeszkedik be az informatikai eszközök osztása is.

Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke elmondta: a program 2022-ben indult, és mostanra az 5-12. osztályos diákok közül már mindenkinek van laptopja, aki igényelt. Azok számára, akik nem igényeltek sajátot, rendelkezésre állnak az iskolai gépek, így mindenki tudja használni az eszközöket - tudatta.

Az elnök kiemelte: az elmúlt években zökkenőmentesen zajlott a laptopok kiosztása, és most is időben megkapja mindenki az eszközöket.

„Jelen pillanatban nincs akadálya annak, hogy 21. századi oktatást folytassunk a köznevelésben” – jelentette ki Hajnal Gabriella, aki kitért arra is, hogy valamennyi kiosztott eszköz tablet és laptop is egyben, átlagos bekerülési áruk pedig 256 ezer forint. A gépeken van Windows rendszer, valamint jár hozzájuk táska és egér is – közölte.