Kiszelly szerint Trump győzelme nemcsak Orbán Viktor és a magyar kormány politikai elképzeléseit erősíti meg, hanem rámutat arra is, hogy az amerikai szavazók egy jelentős része is a gazdasági stabilitást és a migráció elleni szigorú fellépést támogatja, akárcsak a magyarok. Az igazgató hozzátette, hogy Európa most egy új, kiegyensúlyozott megközelítésre kényszerül, amely figyelembe veszi az amerikai politikai változásokat és alkalmazkodik a transzatlanti kapcsolatok új kereteihez.

Donald Trump és az amerikaiak a legtöbb kérdésben, a háború kérdésében, a főbb értékek tekintetében is azt gondolják, amit mi. A gazdaság, a családi értékek és sok egyéb kérdésben is, és Európának ehhez kell igazítania magát

– fogalmazott Kiszelly, hangsúlyozva, hogy az amerikai változások következtében az EU-nak is meg kell fontolnia politikai irányát, ha nem akar az amerikai elit sorsára jutni.