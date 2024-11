Cikkünk frissül!

Az izraeli hadsereg tagad egy gyermekklinika elleni dróntámadást Észak-Gázában

Az izraeli hadsereg vásárnap tagadta azokat az állításokat, hogy szombaton dróncsapást hajtott végre egy észak-gázai gyerekklinika ellen, ahol gyermekbénulás ellen oltanak be gyerekeket.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szombati közlése szerint hatan megsebesültek, köztük négy gyerek.

A gyermekbénulás elleni oltási kampányt közösen végrehajtó WHO és az ENSZ gyermekvédelmi szervezete, az UNICEF aggodalmának adott hangot a dróncsapás miatt.

Rosalia Bollen, az UNICEF szóvivője emlékeztetett arra, hogy

a szombati támadás a reggel 6 és délután 4 óta közötti, úgynevezett részleges tűzszünet idején történt.

Az izraeli katonai szóvivő közlése szerint "az állításokkal ellentétben az első vizsgálat megállapította, hogy az (izraeli hadsereg) nem hajtott végre támadást a területen a megadott időpontban”.

Izraeli erők vasárnap elismerték a Gázai övezet bombázását, legalább 23 ember halálát okozva. A halálesetek több mint fele azokon az északi területeken történt, ahol a hadsereg egy hónapja tartó hadjáratot folytat, hogy megakadályozza a Hamász újraszerveződését.

Palesztin orvosi források szerint legalább 13 palesztin vesztette életét Beit Lahija városában és Dzsabalia menekülttáborában. A többi áldozat Gázaváros és a déli területek elleni izraeli légicsapásokban vesztette életét.

Az Izrael és a palesztin fegyveresek között egy éve tartó háborúban legalább 43 ezer 341 ember halt meg Gázában - áll a Hamász által irányított gázai egészségügyi minisztérium vasárnapi közleményében. A minisztérium adatai szerint a háború kezdete óta, amikor a Hamász fegyveresei megtámadták Izraelt tavaly október 7-én, a Gázai övezetben 102 ezer 105 ember sebesült meg.

Hatvan rakétát lőtt ki Izraelre a Hezbollah

A legfrissebb információk szerint a Hezbollah legalább 35 rakétát lőtt ki Libanonból Észak-Izrael irányába – számol be róla a The Times of Israel izraeli napilap.

A támadások során Nyugat-Galilea felé körülbelül tíz rakétát lőttek ki, amelyek közül a legtöbbet sikerült elfognia az izraeli légvédelmi rendszernek, míg a további rakéták nyílt területeken csapódtak be. További mintegy huszonöt rakétát indítottak Libanonból a Golan-fennsík irányába, ezek szintén nyílt területen csapódtak be – írja a Magyar Nemzet.

A szombati eseményekről itt olvashat: