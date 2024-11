A Fehér Ház közlése szerint a találkozó időpontját a közeli jövőben egyeztetik.

A közleményben az is olvasható, hogy Joe Biden beszélt alelnökével, akinek gratulált elnökválasztási kampányához.

Az elnök csütörtökön intéz beszédet az amerikai nemzethez a választási eredménnyel kapcsolatban.

Donald Trump közleményben tudatta, hogy a találkozóra közte és Joe Biden között hamarosan sor kerül, és kifejezte háláját a telefonhívásért.

Szerdán a Fehér Ház felvette a kapcsolatot Donald Trump hatalmi átmenetért felelős testületével, és kifejezte szándékát arra, hogy mielőbb aláírják a megállapodást, ami lehetővé teszi a januárban hivatalba lépő leendő adminisztráció tagjainak, hogy belépést kapjanak a szövetségi intézményekbe, és hozzáférjenek fontos dokumentumokhoz.

Republikánus és demokrata politikai ellenfelei is gratuláltak Donald Trumpnak

Barack Obama és felesége, Michelle Obama közleményében úgy fogalmazott, hogy nyilvánvalóan nem az az eredmény született, amit reméltek, de „demokráciában élni arról szól, hogy elismerjük: saját álláspontunk nem mindig győzedelmeskedik”. A demokrata politikus, aki 2009 és 2017 között töltötte be az amerikai elnöki tisztséget, valamint az egykori first lady elismerését fejezte ki Kamala Harris elnökjelölt és Tim Walz alelnökjelölt választási kampányáért is.

Nikki Haley korábbi republikánus elnökjelölt-aspiránsként a „demokrácia nagy pillanatának” nevezte a volt elnök ismételt megválasztását.

Az Egyesült Államok volt ENSZ-nagykövete, akit Donald Trump nevezett ki a pozícióra, úgy fogalmazott, hogy a republikánus jelölt győzelme szembement minden nehezítő tényezővel. „Átélt két merényletkísérletet. Kétszer indítottak ellen hivatali eltávolításról szóló eljárást, valamint több bűnvádat emeltek ellene, és Amerika mégis megválasztotta, mert a nap végén tisztában volt azzal, hogy mit kaphat Donald Trumptól” – fogalmazott Nikki Haley, aki márciusban utolsóként lépett vissza az előválasztási küzdelemtől.

Az előválasztási verseny során Donald Trump és Nikki Haley között több éles, esetenként személyeskedő üzenetváltás történt, ugyanakkor Dél-Karolina állam volt kormányzója nyáron bejelentette, hogy támogatja korábbi ellenfelét, igaz, a választási kampányában nem vett részt.

Liz Cheney korábbi republikánus kongresszusi képviselő, a Republikánus Párt Trump-ellenes szárnyának vezető tagja közleményben ismerte el Donald Trump győzelmét szerdán, és minden amerikait erre szólított fel.

Liz Cheney a demokrata párt jelöltjét, Kamala Harris alelnököt támogatta, akinek több kampányeseményén is szerepet vállalt.