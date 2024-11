Mint írta, a házelnök arról is beszélt a találkozón, hogy 2020-ban és tavaly is Kína volt Magyarország legnagyobb külföldi befektetője, az Európai Unión kívül pedig Kína a legfontosabb kereskedelmi, befektetési partnere az országnak. A gazdasági szálak mellett a házelnök megemlítette azokat a kulturális, oktatási együttműködéseket, testvérvárosi kapcsolatokat is, amelyek az embereket közelebb hozzák egymáshoz.

A beszámoló szerint

a tárgyalás során Kövér László szólt arról, hogy a kulturális különbségek ellenére a két országnak a világról alkotott véleménye is nagyban hasonló.

Büszkék vagyunk a történelmünkre, mindarra, amit jóban-rosszban megéltünk és elértünk, ragaszkodunk a szuverenitásunkhoz, és tiszteljük a partnereinket, és ugyanezt a tiszteletet várjuk el másoktól is – idézte a sajtófőnök Kövér Lászlót, aki azt is mondta, hogy Magyarország az egy Kína elv elkötelezett támogatója, tiszteletben tartja Kína területi szuverenitását, és elismeréssel tekint arra a törekvésre is, amelyet Kína a nemzetközi konfliktusok mérséklése érdekében kifejt.

Csao Lö-csi elmondta, hogy Kína támogatja Magyarország békemisszióját, a kínai-brazil kezdeményezésű Béke Barátai platform megfigyelői szerepvállalását, és nagyra értékeli azt, hogy a nemzetközi diplomáciában hazánk aktívan is szerepet vállalt az orosz-ukrán háború mielőbbi békés befejezése, a béketárgyalások megkezdése érdekében – közölte Szilágyi Zoltán.