A rendőrség kénytelen volt hermetikusan lezárni a környéket, és rohamrendőrökkel védeni az épületet, hogy Jordan Bardella könyvbemutatója megvalósulhasson és hogy senkinek se essen bántódása. A feldühödött tüntetők többször a rendőrökre támadtak, és egy ideig a könyvbemutatón résztvevők sem tudták elhagyni a környéket, valamint a munkájukat végző újságírókat is megfenyegették az antifasiszták – számol be a szélsőbaloldaliak akciójáról a Magyar Nemzet.

Nem riadnak vissza az erőszaktól a szélsőbaloldali csoportosulások

A Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés és egyben a Patrióták Európáért pártszövetség elnöke, Jordan Bardella tartott dedikálással egybekötött könyvbemutatót, amelyet nem néztek jó szemmel az antifasiszták. Mivel előzetesen ennek létrejöttét nem tudták megakadályozni, ezért az eseményt magát akarták megzavarni.

A helyszínre szélsőbaloldali szervezetek kértek és kaptak gyülekezési engedélyt.

A rendőrség nagy erőkkel biztosította a helyszín, sőt a környék összes környező utcáját szögesdrótos barikáddal lezárta, azaz számítottak arra, hogy komoly rendbontással jár majd a demonstráció.

Ez be is bizonyosodott, a rendőrsorfalat többször is, szervezetten megtámadták az antifák, melyet vízágyúval vertek vissza a rohamrendőrök.

Az antifasiszta rigmusok skandálása mellett fény és hangeszközökkel próbálták zavarni a rendezvényt.

Korábban a Nemzeti Konzervatívizmus Konfererenciát próbálták ellehetetleníteni

Tavasszal a Nemzeti Konzervatívizmus Konfererenciát próbálták ellehetetleníteni az Unió központjában azzal, hogy több, az eseménynek helyt adni kívánó rendezvényhelyszínre helyeztek politikai nyomást, majd egyszerűen a kerületi polgármester betiltotta az eseményt. Ősszel a Mathias Corvinus Collegium brüsszeli irodájának vezetője szerette volna bemutatni a könyvét, az Európai Bizottság épületétől pár sarokra, de Frank Füredi professzorral az utolsó pillanatban közölte a könyvesbolt, mégsem biztosít lehetőséget a könyvbemutatóra.