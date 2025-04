Hivatalos bejelentés: ekkor lesz Ferenc pápa temetése

Szombaton lesz Ferenc pápa temetése – jelentette be a Vatikán. Az egyház azt is tudatta, hogy a szertartást követően a pápa koporsóját a római Santa Maria Maggiore-székesegyházba viszik, és a néhai pápát ott helyezik majd végső nyugalomra. A gyászmisét a bíborosi kollégium dékánja, Giovanni Battista Re mutatja be, aki Ferenc pápa megválasztásakor elnökölt a konklávén.

Kevin Joseph Farrell vatikáni kamarás (b3) gyászszertartást vezet Ferenc pápa nyitott koporsójánál a Szent Márta-ház kápolnájában 2025. április 21-én, amelynek reggelén, 88 éves korában elhunyt a római katolikus egyházfő a rezidenciájaként használt vatikáni vendégházban. Ferenc pápa temetése szombaton lesz

Forrás: MTI/EPA/Vatikáni Média