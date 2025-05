A nagy terv 35 perce

Weber ukrajnai döntései a Tisza Pártnak is irányadóak

A Manfred Weber vezetésével működő Európai Néppárt frakciójában ül Brüsszelben Magyar Péter és delegációja is. Számukra is irányadó tehát, hogy pártelnökük és frakcióvezetőjük, illetve pártjuk nemcsak az uniós tagság, hanem a NATO-tagság felé is vezetné Ukrajnát a következő években.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke Forrás: AFP Fotó: Kisbenedek Attila

„Egyetértünk abban, hogy most a döntő feladat Ukrajna megerősítése – politikailag, katonailag, jogilag, gazdaságilag és humanitárius szempontból – szilárd hosszú távú biztosítékokkal, az EU- és NATO-tagság felé vezető útján” – egyebek mellett ezt a szöveget fogadta el az Európai Néppárt múlt héten. Weberék Valenciában döntöttek az ukrán csatlakozási tárgyalások felgyorsításáról is. Konkrétan a következő szöveggel, „minden érintett felet” felhívva: Annak érdekében, hogy felgyorsítsuk a csatlakozási tárgyalásokat az EU Tanácsának lengyel és dán elnöksége időszakában, azáltal, hogy megnyitunk minden tárgyalási fejezetet, amilyen hamar csak lehet a 2025-ös évben, megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy az egyhangú szavazást csak a tárgyalási fejezetek zárására használják.

A bonyolult és bürokratikus szöveg érthetőbben azt jelenti, hogy az ukrán csatlakozást példátlan módon fel akarják gyorsítani. Már idén bele akarnak vágni a csatlakozási tárgyalásokba, amelyeket több mint 30 tárgyalási fejezetben szokás lefolytatni. Magyarország esetében ez a folyamat közel öt évig tartott, pedig nyilvánvaló, hogy a tárgyalások kezdetén is jóval felkészültebb volt hazánk, mint napjainkban északkeleti szomszédunk. Ukrajna esetében viszont Weberék az extrém gyorsítás érdekében az uniós jogot is felrúgnák, erről bővebben ITT olvashat. Magyar Péter gazdája nem válaszolt a kérdésekre A Magyar Nemzet egyebek mellett arra keresett választ, hogy miért támogatja az EPP Ukrajna gyorsított eljárással történő EU-csatlakozását, illetve miért nyújt feltétel nélküli politikai és pénzügyi támogatást az országnak, miközben az európai gazdaság komoly nehézségekkel küzd, és számos tagállam szociális rendszere jelentős nyomás alatt áll. A napilap arra is rákérdezett Webernél, hogy az Európai Néppárt miért hagyja figyelmen kívül a tagállamok aggályait, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy Ukrajna csatlakozása kiszámíthatatlan gazdasági és társadalmi következményekkel járhat. Manfred Weber úgy tűnik, nem kíván válaszolni a választók kérdéseire.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!