Szijjártó: a Közel-Keleten is Donald Trump a béke neve, akárcsak Ukrajnában

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ Biztonsági Tanácsának közel-keleti helyzettel foglalkozó nyílt vitáját megelőzően kiemelte, hogy Ukrajnához hasonlóan a Közel-Keleten is Donald Trump a béke neve.

Emlékeztetett, hogy az amerikai elnök az első ciklusában tető alá hozta az Ábrahám-megállapodásokat, amelyek keretében Izrael több arab országgal is normalizálta a kapcsolatait hosszú évtizedek sikertelen béketörekvései után.

„Azt gondolom, hogy a Közel-Keleten a hosszú távú, fenntartható, nyugodt, békés élethez az Ábrahám-megállapodások felújításán és azok kiterjesztésén keresztül vezet az út"

- vélekedett.

„Ez nekünk azért is nagyon fontos, mert a Közel-Kelet biztonsága nagymértékben meghatározza Közép-Európa biztonságát. Ha a Közel-Keleten nincs biztonság, akkor az Európába tartó migrációs hullámok mindig felerősödnek. Most azt látjuk, hogy ezek a migrációs hullámok leginkább a szárazföldi útvonalon érkeznek, tehát Magyarországot közvetlenül is fenyegetik" - tette hozzá.

Szijjártó Péter ezt követően kifejtette, hogy

a közel-keleti béke azért is fontos a kormány számára, mert Magyarország keresztény államként felelősséget érez a nehéz helyzetű, üldözött, támadásoknak kitett keresztény közösségek iránt.

Aláhúzta, hogy a kormány már körülbelül 30 milliárd forint értékben nyújtott támogatást a közel-keleti keresztény közösségek számára, így például a katolikus egyház humanitárius és szociális programjaihoz is hozzájárultak a Gázai övezetben.