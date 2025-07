Ursula von der Leyen egy hét alatt kétszer is padlóra került

Az Európai Bizottság most másodszor üti ki az európai autóipart. Azt az európai autóipart, ami a gerincoszlopát adja az európai gazdaságnak. Kapott az európai autóipar egy mélyütést akkor, amikor tavaly az Európai Bizottság bevezette a vámokat a kínai elektromos autóipari szereplőkkel szemben, mondván, hogy majd ezzel megvédik az európai autóipari szereplőket, az európai autógyártók meg könyörögtek, hogy ne csinálják, mert ez nem a megvédésük, hanem ez egy mély ütés, megtörtént. Most itt van a mostani eset.

Egyszerű lett volna a sztori. 2,5 százalékos vámot alkalmazott eddig az Egyesült Államok az európai autóiparra. Az Európai Unió 10 százalékot alkalmazott eddig, négyszereset. Amikor Donald Trump hivatalba lépett, mondtuk az Európai Bizottságnak – azonnal csökkentsük le mi is 2,5 százalékra, mert akkor beáll az egyenlőség, alacsony vámterhek, onnan nagyon nehéz, vagy legalábbis nehezebb ezt a fajta érvelést végigcsinálni, amit hallhattunk az amerikaiaktól, hogy igazságtalanok az európaiak stb.

– közölte a tárcavezető, aki feltette a kérdést, miért nem tette meg ezt az Európai Bizottság? „Azért, mert féltek az amerikaiak szeme elé kerülni, mert emlékeztek, hogy mit mondtak az elmúlt nyolc évben, és nem mertek odamenni, nem mertek kezdeményezni. Most ennek mi a vége? Eddig fizettünk 2,5 százalékos vámot, most fizethetünk 15-öt, eddig ők fizettek 10-et, most fizetnek nullát.”

Hát nem mondanám, hogy az évezred üzlete, de beleillik abba a képbe, ami Von der Leyen alkalmatlanságát mutatja

– hangoztatta Szijjártó Péter, aki szerint a befektetésekről sem dönthet Brüsszel. Hangsúlyozta: Hogy egy vállalat beruház-e az Amerikai Egyesült Államokba, a vállalat eldönti. De az Európai Bizottságnak ehhez mi kevés köze van? Kiemelte:

Hogy lesz majd az Európai Bizottság gázt vásárló, vagy LNG-t, és akkor majd azzal fűtenek Brüsszelben? Hogyan? Hozzánk el se jut, mert nincs olyan szállítási útvonal. Szóval borzasztó.

A miniszter szerint ha legközelebb lesz Európai Tanács, gondolja, meg fogják kérdezni ezt. Ő a következő külügyminiszteri tanácsom biztos fel fogja vetni, hogy miről maradtunk le, tehát hogy milyen európai szabályozás léphet életbe, ami alapján az Európai Bizottság beruházást tud végrehajtani bárhol – írja a Magyar Nemzet.