A gyerekekre nem a plakát a veszélyes, hanem a háborúpártiak (videó)

– A gyerekekre tudja, mi a veszélyes? A háború a veszélyes – fogalmazott Menczer Tamás, aki a közösségi oldalán osztotta meg az RTL-nek adott interjúja egy részletét. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint az lenne a gyerekekre veszélyes, ha a háború kiterjedne, és harmadik világháborúvá alakulna.

Mi ez ellen vagyunk

– tette hozzá.

Nem a plakát veszélyes a gyerekekre, hanem a háborúpártiak, és azok, akik a háborút három éve szítják

– húzta alá Menczer.