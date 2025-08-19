2 órája
Elutasították a kérelmét, kizárták a választásból az AfD jelöltjét
Joachim Paul, az AfD ludwigshafeni polgármesterjelöltje számára véget ért a kampány, mivel a német bíróság elutasította a sürgősségi kérelmét. Az indoklás szerint a kérelmet csak a választások lezárulta után lehet majd részletesen vizsgálni. A bíróság kiemelte, hogy az AfD-s politikus ügye alapos kivizsgálást igényel, amit sürgősségi eljárás keretében nem lehet elvégezni.
Joachim Paul (jobbra), az AfD tartományi parlamenti képviselője
Forrás: AFP
A Magyar Nemzet információi szerint az AfD ludwigshafeni polgármesterjelöltjét kizárták a helyi választásból. Joachim Paul, az AfD képviselője sürgősségi kérelmet nyújtott be a kizárás ellen, ám a német bíróság elutasította azt.
A bíróság indoklása szerint az ügy sürgősségi eljárás keretében nem vizsgálható ki, mivel a helyi választások előtti sürgősségi jogvédelem csak rendkívüli esetekben alkalmazható.
Az elutasított jelöltnek csak a választás után lesz lehetősége a felülvizsgálatra.
Ezzel a szabályozással a bírák célja, hogy elkerüljék a szavazás késleltetését az utolsó pillanatban beadott sürgősségi kérelmek miatt — írja a lap.
Németországban történelmi csúcson az AfD, Merz népszerűsége mélypontra került, ezért is megkérdőjelezhető a bíróság döntése.
Történelmi szintre erősödött az AfDA jobboldali párt utolérte a kereszténydemokratákat.