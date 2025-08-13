1 órája
A köztársasági elnök és a kormányfő is gyógyulást kívánt Demjén Ferencek
A neves énekes otthonában szenvedett súlyos balesetet. Orbán Viktor a közösségi oldalon, hozzászólásban csatlakozott a Demjén Ferencnek mihamarabbi gyógyulást kívánókhoz, Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig a közösségi oldalán közzétett posztban küldte jókívánságát.
Demjén Ferenc Kossuth-díjas dalszövegíró-énekes (j) átveszi az életműdíjat Márta István zeneszerzőtől a Magyar Filmakadémia és a Magyar Mozgókép Fesztivál díjátadó ünnepségén a Balatonfüred Kongresszusi Központban 2025. június 20-án
Forrás: MTI
Fotó: Vasvári Tamás
Orbán Viktor miniszterelnök gyors gyógyulást kívánt Demjén Ferencnek a Facebook-bejegyzés alatti hozzászólásában – szúrta ki a kormányfő kommentjét a Magyar Nemzet.
A lap beszámolt arról, hogy otthoni baleset miatt kórházba került Demjén Ferenc:
a 78 éves énekes felsőcombtörést szenvedett, és sürgősségi műtéten esett át. Felépülése hetekig tarthat, ezért a közeljövőre tervezett fellépéseit későbbi időpontban tartják meg.
„Az imatámogatásokért és a szimpátiaüzenetekért hálásak vagyunk!” – közölte Demjén Ferenc menedzsmentje az énekes Facebook-oldalán.
Sulyok Tamás: szívből kívánok gyors és teljes felépülést Demjén Ferencnek!
Rózsi a zenéjével generációknak adott erőt az évtizedek során. Most mi küldjük vissza ezt az erőt – visszavárjuk a színpadokra!
– írta a közösségi oldalán a köztársasági elnök.